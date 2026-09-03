برگزاری نمایشگاه فصلی بازگشایی مدارس در لرستان
در جلسه ستاد تنظیم بازار استان لرستان بر ضرورت برخورد قاطعانه با گرانفروشی و احتکار و همچنین برگزاری نمایشگاه فصلی مدارس در استان، تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،معاون اقتثادی استاندار لرستان اظهار کرد:باوجود شرایط سخت اقتصادی که در کشور حاکم است هیچگونه کمبود کالای اساسی و سایر کالاهای مورد نیاز مردم، در بازار استان وجود ندارد و در چنین شرایطی راهبرد اصلی فراوانی کالاست که با پیگیریهای به عمل آمده در سطح استان از این بابت مشکلی نداشتهایم.
امیدی شاه آباد در خصوص افزایش قیمتها نیز گفت: بخشی از افزایش قیمت کالاها در بازار ناشی از افزایش هزینههای تولید اعم از مواد اولیه، هزینههای تعمیر و نگهداری دستگاهها، تاسیسات و تجهیزات واحدهای تولیدی است. لذا بخشی از افزایش قیمت کالاها اجتناب ناپذیر است و عملاً باعث گرانی کالا میشوند.
وی بیان کرد:اما بر اساس بررسیهایی که به عمل آمده است بین ۵ تا ۱۰ درصد افزایش قیمتها بعضاً ناشی از گرانفروشی است که قرارگاه نظارت بر بازار که متشکل از دستگاههای اجرایی صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، بسیج اصناف،دستگاههای نظارتی و اداره کل تعزیرات حکومتی استان میباشد با قاطعیت با هرگونه گرانفروشی حتی به میزان اندک هم برخورد خواهند کرد.
شاه آباد گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد باتوجه به افزایش میزان تولید مرغ در استان، سازمان جهاد کشاورزی نسبت به برنامه ریزی مدیریت تولید و عرضه بازار مرغ اقدام نماید.
وی خاطرنشان کرد: باتوجه به شروع فصل برداشت برنج نیز مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی نسبت به تعیین قیمت خدمات واحد های شالیکوبی در سال جاری با همکاری نهادهای مرتبط را تا پایان هفته اقدام و ابلاغ کند.
معاون اقتصادی استاندار لرستان گفت: نمایشگاه فصلی شروع مدارس نیز در دهه آخر شهریور با محوریت اتاق اصناف مرکز استان و سایر دستگاههای مرتبط جهت رفاه شهروندان در خرمآباد و سایر شهرستان های استان برگزار شود.