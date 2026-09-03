به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالحسین معظم‌فر با اشاره به غرق‌شدن یک نوجوان ۱۳ ساله در رودخانه دز، پایین‌دست پل قدیم دزفول، گفت: این حادثه حوالی ساعت ۱۶ روز گذشته به سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری این شهرستان اطلاع داده شد و گروه‌های غواصی و امداد و نجات به محل اعزام شدند.

وی افزود: غواصان سازمان پس از حدود دو ساعت عملیات جست‌و‌جو، موفق به کشف و خارج کردن پیکر نوجوان از آب شدند

معظم‌فر در پایان ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده این نوجوان و تشکر از عوامل سد تنظیمی برای همکاری و پایین آوردن دبی آب، از شهروندان خواست با توجه به اینکه هنوز تا اواخر شهریورماه و پایان فصل شنا فاصله داریم، از شنا کردن در مناطق ممنوعه و نقاط ناایمن رودخانه دز جداً خودداری کنند و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.