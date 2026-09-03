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استاندار همدان گفت: دولت با اعتقاد به کمک رسانهها و بهره مندی از نگاههای رسانه پای کار مردم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی در نشست با اصحاب رسانه، از سیاستهای دولت برای رونق اقتصادی استان از جمله جذب سرمایهگذاران خارجی، توسعه زیرساختهای ریلی و حمایت از گروههای آسیبپذیر خبر داد.
او گفت: اقتصاد مقاومتی تنها نسخه شفابخش اقتصادی و معیشتی است که تلاش می کنیم با نگاه به ظرفیتهای داخلی محلی و مردمی تولید و اقتصاد را رونق ببخشیم.
استاندار همدان با تأکید بر نقش تسهیلگری دولت، اعلام کرد که به استانداران برای الحاق زمین به محدوده شهرها تا سطح ۱۰ هکتار و صدور مجوزهای بینام برای سرمایهگذاران اختیرات لازم داده شده است.
ملانوری با اشاره به جذب سرمایههای خارجی، از ورود سرمایهگذاران چینی و ترکیهای برای ساخت ۸۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی خبر داد.
او تصریح کرد: همدان در حال تبدیل شدن به یکی از قطبهای انرژی خورشیدی ایران است.
استاندار همدان افزود: مجوز ساخت ۳۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را اخذ کردهایم که به مرور اجرایی می شوند و تاکنون توانستهایم ۲۰۰ مگاوات را به بهره برداری برسانیم و در هفته دولت امسال هم با افتتاح نیروگاههای خورشیدی جدید ۱۱۰ مگاوات برق وارد شبکه کردیم.
ملانوری شمسی با اشاره به ظرفیت بالای استان در جذب سرمایه، تصریح کرد: در دو سال اخیر ۲۳۰ میلیون دلار از مجموع ۳۴۵ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در استان، جذب شده است.
او در بخش توسعه صنعتی و معدنی، از پیشرفت ۶۰ درصدی کارخانه خمیر الکترود ملایر و شروع طرح فرومنگنز اسدآباد با سرمایهگذاری ۴ هزار میلیارد تومان خبر داد و تأکید کرد: هدف اصلی، عبور از مرحله خامفروشی و رسیدن به سطح فرآوری و بهرهوری در محصولات معدنی و کشاورزی است.
ملانوری شمسی همچنین با تأکید بر همکاری با شرکت ایمیدرو وحمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، بر ضرورت افزایش سطح فرآوری در معدن سرمک ملایر و تولید محصولات با ارزش افزوده در بخش کشاورزی (مانند فرنچ فرز) تأکید کرد.
استاندار همدان همچنین از ساخت نخستین شهرک تخصصی محصولات کشاورزی در اسدآباد با سرمایهگذاری ۲۵۰۰ میلیارد تومان بخش خصوصی خبر داد و افزود: برنامهریزی برای ساخت شهرکهای تخصصی سیر، گردو، انگور، گشنیز و رازیانه هم در دستور کار است.
در حوزه مسکن، استاندار با اشاره به طرح ۸۲۷۶ واحدی «کوی پرواز»، اعلام کرد: از ۱۶۰۰ واحد تحویلی امسال، ۱۵۰ واحد به دهکهای پایین و محرومین اختصاص یافته است.
او همچنین از راهاندازی «پویش سرپناه» برای تسریع در تحویل واحدهای مسکونی محرومین از طریق خیرین خبر داد.
استاندار همدان با بیان اینکه استراتژی جدید استان بر تقویت مسیرهای ترانزیتی استوار است، از نهایی شدن طرح انتقال سوخت از همسایگان غربی به شرقی از طریق شبکه راهآهن همدان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح هم همدان به یک مسیر لجستیکی استراتژیک تبدیل می شود و هم ایمنی تردد در جادهها افزایش می یابد.