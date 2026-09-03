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حدود ۸۵۰ تن میگو در پایان نخستین دوره پرورش مجتمع پرورش میگوی شرکت کشت و صنعت مکران تولید و برداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس اداره دامپزشکی کنارک گفت: بخشی از میگوی تولیدی بهصورت تازه به خارج از استان منتقل شده و بخش عمده محصول برداشت شده نیز برای فرآوری، بستهبندی و صادرات به یکی از واحدهای فرآوری شهرستان انتقال یافته است.
گل محمد عشقی گفت: این مجتمع با برخورداری از واحدهای نوزادگاهی (نرسری)، امکان مدیریت بخشی از چرخه تولید میگو را از مرحله پرورش اولیه پستلاروها تا انتقال به استخرهای پرورشی فراهم کرده که این فرآیند از نظر بهداشتی و مدیریتی در سازگاری اولیه پستلاروها، کنترل شرایط پرورش، مدیریت تراکم و کاهش مخاطرات بهداشتی مراحل بعدی اهمیت دارد.
وی تصریح کرد: در ابتدای دوره پرورش، حدود ۶۰ میلیون قطعه پستلارو میگو در سطحی بالغ بر ۱۶۰ هکتار ذخیرهسازی شد و روند پرورش این جمعیت، تحت پایش و نظارت مستمر کارشناسان دامپزشکی قرار گرفت.
رئیس اداره دامپزشکی کنارک با اشاره به اقدامات انجامشده برای پایش سلامت میگوها گفت: در دوره پرورش، چهار نوبت نمونهبرداری انجام و ۱۶ مورد آزمایش تشخیصی با هدف پایش بیماریهای اخطارکردنی میگو صورت گرفت و وضعیت بهداشتی جمعیت پرورشی بهطور مستمر مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی تأکید کرد: نظارتهای دامپزشکی در این مجتمع به مرحله پرورش محدود نبوده و از زمان ورود پستلاروها، پرورش در استخرهای نوزادگاهی، انتقال به استخرها، عملیات برداشت، حملونقل و انتقال محصول به واحدهای فرآوری ادامه داشته است.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کنارک در پایان گفت: اجرای برنامههای نظارتی دامپزشکی با هدف پیشگیری و کنترل بیماریهای اخطارکردنی، حفظ سلامت میگوی پرورشی، تولید محصول سالم و باکیفیت، پشتیبانی از فرآیند فرآوری و صادرات و کمک به استمرار و پایداری صنعت آبزیپروری در منطقه انجام میشود.