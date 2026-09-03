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در پی تجاوز موشکی ۵ صبح دیروز آمریکای جنایتکار به استان خوزستان، ناوسروان حامد اکاتی؛ از اهالی منطقه فندرسک شهرستان رامیان به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، این شهید والامقام در راه دفاع از میهن و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، جان خود را فدای امنیت و سربلندی ایران اسلامی کرد و نام پرافتخار خود را در دفتر شهدای این سرزمین جاودانه ساخت.
پدر شهید حامد اکاتی در پی شهادت فرزندش با تأکید بر ایستادگی و مقاومت ملت ایران گفت: دشمنان هیچ غلطی نمیتوانند بکنند، پیروزی از آنِ اسلام است و ایران پیروز خواهد بود، دشمنان از گذشته نیز بودهاند و نتوانستند کاری از پیش ببرند و امروز هم به فضل خدا، ایران و اسلام پیروز خواهند شد، از همه مردم و عزیزانی که در این شرایط در کنار ما بودند و ابراز همدردی کردند، صمیمانه تشکر میکنم.