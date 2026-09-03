به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، این شهید والامقام در راه دفاع از میهن و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، جان خود را فدای امنیت و سربلندی ایران اسلامی کرد و نام پرافتخار خود را در دفتر شهدای این سرزمین جاودانه ساخت.

پدر شهید حامد اکاتی در پی شهادت فرزندش با تأکید بر ایستادگی و مقاومت ملت ایران گفت: دشمنان هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند، پیروزی از آنِ اسلام است و ایران پیروز خواهد بود، دشمنان از گذشته نیز بوده‌اند و نتوانستند کاری از پیش ببرند و امروز هم به فضل خدا، ایران و اسلام پیروز خواهند شد، از همه مردم و عزیزانی که در این شرایط در کنار ما بودند و ابراز همدردی کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.