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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، از تعویض ۳۶۹ کنتور معیوب و احصای ۳۷۰ هزار کیلوواتساعت انرژی در هفته بیست و یکم اجرای طرح مهتاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدجواد جلیلی گفت: در هفته بیست و یکم از اجرای این مانور، ۳۶۹ کنتور معیوب تعویض، ۳۷۰ هزار کیلوواتساعت انرژی احصا، ۵۷۵ مشترک دارای بیش از سه دوره عدم قرائت کاهش و ۲۱ دستگاه ماینر غیرمجاز جمعآوری شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون نیز پنج هزار و ۳۲ کنتور معیوب تعویض، سه میلیون و ۲۵۲ هزار و ۲۰۰ کیلوواتساعت انرژی احصا و ۳۰ هزار و ۱۱۴ مشترک دارای بیش از سه دوره عدم قرائت کاهش یافته است.
وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح مهتاب اظهار کرد: این طرح با تمرکز بر کاهش تلفات، شناسایی و احصای انرژی، اصلاح تجهیزات اندازهگیری و ساماندهی مشترکان دارای الگوی نامتعارف مصرف، یکی از محورهای مستمر مدیریت شبکه توزیع برق استان است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ادامه داد: تداوم اقدامات طرح مهتاب با هدف افزایش دقت اندازهگیری، جلوگیری از هدررفت انرژی، کاهش تلفات و ارتقای بهرهوری شبکه دنبال میشود و آمار اقدامات انجامشده، بیانگر استمرار این روند در سطح استان است.