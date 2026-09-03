به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دیر از ثبت یک وقف جدید همزمان با گرامیداشت هفته وقف در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این وقف با نیت ساخت حسینیه حضرت زینب (س) در روستای جمال‌آباد کالو به ثبت رسیده است.

احمد کشاورزی ارزش ریالی این وقف را ۸ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: اقدام ارزشمند این واقف خیراندیش، نمونه‌ای از تداوم سنت حسنه وقف و مشارکت مردم در توسعه فضا‌های مذهبی و فرهنگی شهرستان است.