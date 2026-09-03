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دومین وقف جدید شهرستان دیر در سال ۱۴۰۵ با اهدای ۳۰۰ مترمربع زمین برای ساخت حسینیه حضرت زینب (س) به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دیر از ثبت یک وقف جدید همزمان با گرامیداشت هفته وقف در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این وقف با نیت ساخت حسینیه حضرت زینب (س) در روستای جمالآباد کالو به ثبت رسیده است.
احمد کشاورزی ارزش ریالی این وقف را ۸ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: اقدام ارزشمند این واقف خیراندیش، نمونهای از تداوم سنت حسنه وقف و مشارکت مردم در توسعه فضاهای مذهبی و فرهنگی شهرستان است.