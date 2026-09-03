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شرکت گاز چهارمحال و بختیاری با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی در فصل سرد و تأمین پایداری شبکه گازرسانی، پویش مردمی «یک نور کمتر، یک خانه گرمتر» را با تمرکز بر مشارکت فعال جامعه اصناف و کسبه استان آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ،مدیر عامل شرکت گاز استان گفت: این طرح که با رویکردی مسئولانه و در آستانه فصل سرما اجرایی شده، بر این اصل استوار است که اقدامات کوچکِ جمعی، تأثیری بزرگ بر پایداری انرژی کشور خواهد داشت.
سلیمیان گفت: از آنجا که بخش قابلتوجهی از برق کشور در نیروگاهها با استفاده از گاز طبیعی تولید میشود، مدیریت مصرف برق بهصورت مستقیم با پایداری شبکه گازرسانی در فصل زمستان در ارتباط است.
وی افزود: بر همین اساس، پویش «یک نور کمتر، یک خانه گرمتر» تلاش دارد تا با ترغیب کسبه به خاموش کردن لامپهای غیرضروری در واحدهای صنفی، علاوه بر کاهش هزینههای جاری کسبوکارها، بار اضافی شبکه برق را کاهش داده و این ظرفیت انرژی را به سمت تأمین سوختِ پایدار برای منازل هموطنان هدایت کند.
سلیمیان با تأکید بر جایگاه کلیدی اصناف در این پویش ملی، اعلام کرد: کسبه و اصناف استان، همواره در برهههای حساس، یاریگر هموطنان خود بودهاند. مشارکت در این پویش، فراتر از یک اقدام صرفهجویانه، یک حرکت خیرخواهانه است که به حفظ آرامش و آسایش تمامی شهروندان در خانههایشان کمک میکند.