

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به اعزام تیم امید ایران به بازی‌های آسیایی زمان دو مسابقه از هفته ششم لیگ برتر به شرح زیر تغییر کرد

دوشنبه ۱۶ شهریور

مس شهربابک _ملوان بندرانزلی ساعت ۱۸:۴۵

فولاد خوزستان _فجرشهید سپاسی ساعت ۲۰

پیش از این قرار بود این دو مسابقه سه شنبه ۱۷ شهریور برگزار شود که تیم امید در این روز عازم بازی‌های آسیایی است.

دیدار‌های هفته هفتم لیگ برتر نیز طبق برنامه اعلامی برگزار می‌شود.