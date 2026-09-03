براساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، بُستان با ثبت رطوبت نسبی ۶۹ درصد، بیشترین میزان رطوبت ۲۴ ساعت گذشته در بین ایستگاه‌های هواشناسی استان را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، از ساعت ۹:۳۰ روز چهارشنبه ۱۱ شهریور تا ساعت ۹:۳۰ روز پنجشنبه ۱۲ شهریور، بیشترین رطوبت نسبی استان در ایستگاه بستان با ۶۹ درصد ثبت شد.

پس از بستان، ایستگاه‌های گتوند با ۶۱ درصد، شوش با ۵۹ درصد و کشاورزی اهواز با ۵۴ درصد بیشترین میزان رطوبت نسبی را ثبت کردند.

همچنین میزان رطوبت نسبی در شادگان و هویزه ۴۹ درصد، صفی‌آباد دزفول ۴۶ درصد، اهواز ۴۳ درصد، رامشیر ۴۲ درصد و ایذه ۴۱ درصد گزارش شد.

در این بازه زمانی، کمترین میزان رطوبت نسبی نیز در ایستگاه دزپارت با ۲۰ درصد ثبت شد.

بر اساس این گزارش، میانگین رطوبت نسبی ثبت‌شده در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان ۳۹ درصد بوده است.