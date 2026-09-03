استاندار کرمان گفت: حدود پنج و نیم میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی استان مصرف می‌شود، اما میزان تولید ریالی و ارزی متناسب با این حجم مصرف آب نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،محمدعلی طالبی در جلسه بررسی افزایش ظرفیت‌های تعاملات استان و بانک کشاورزی در حمایت از بخش کشاورزی با اشاره به جایگاه این بخش در اقتصاد استان اظهار کرد: اگرچه کرمان در تولید برخی محصولات کشاورزی رتبه نخست کشور را دارد، اما از نظر سهم اشتغال بخش کشاورزی نیز در جایگاه نخست کشور قرار گرفته است.

وی بهره‌وری از منابع آب را یکی از جهت‌گیری‌های مهم استان در حوزه کشاورزی دانست و افزود: اکنون حدود پنج و نیم میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی استان مصرف می‌شود، اما میزان تولید ریالی و ارزی متناسب با این حجم مصرف آب نیست.

استاندار کرمان با بیان اینکه رویکرد استان، اقتصادی‌کردن کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان است، گفت: در این چارچوب، توسعه کشاورزی مدرن و هوشمند، گسترش کشت‌های گلخانه‌ای و اصلاح الگوی کشت در برخی مناطق استان دنبال می‌شود.

طالبی بر ضرورت همراهی بانک کشاورزی با این رویکرد تأکید کرد و افزود: انتظار داریم بانک کشاورزی در کنار استان و منطبق با سیاست‌های جدید، منابع خود را به سمت طرح‌هایی هدایت کند که بیشترین اثرگذاری را در تولید، اشتغال و افزایش ارزش افزوده دارند.