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رزمایش جهادگران فاطمی ۶ از امروز ۱۲ شهریورماه در سراسر مازندران آغاز شد و تا ۲۲ شهریور ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ سلیماننژاد مسئول بسیج سازندگی سپاه کربلا گفت: رزمایش جهادگران فاطمی ۶ از امروز ۱۲ شهریورماه در سراسر استان مازندران آغاز شده و تا ۲۲ شهریورماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: این رزمایش همزمان با ایام برگزاری نخستین اردوی جهادی توسط رهبر شهید انقلاب برای امدادرسانی به زلزلهزدگان شهر فردوس در خراسان جنوبی در شهریورماه سال ۱۳۴۷ برگزار میشود.
مسئول بسیج سازندگی مازندران گفت: محدوده اجرای رزمایش سراسر استان مازندران است و گروههای جهادی در این ایام با حضور میدانی و استفاده از ظرفیتهای موجود، در مسیر خدمترسانی و رفع نیازهای مردم در مناطق مختلف استان فعالیت خواهند کرد.
سلیماننژاد افزود: شعار این رزمایش هر گروه جهادی، یک خدمت است و بر اساس این رویکرد، هر گروه جهادی با توجه به توانمندی و ظرفیت خود، مسئولیت یک خدمت مشخص را بر عهده گرفته و برای گرهگشایی از مسائل مردم و محرومیتزدایی تلاش میکند.
وی گفت: رزمایش جهادگران فاطمی ۶ فرصتی برای انسجام بیشتر گروههای جهادی، تقویت روحیه خدمتگزاری و تداوم مسیر جهاد و خدمت به مردم است.