به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم استان در یکصد و هشتاد و ششمین تجمع شبانه خود با گرامیداشت یاد رهبر شهید امت، ضمن محکومیت اقدامات تروریستی آمریکا، خواستار پاسخ قاطع و کوبنده نیرو‌های مسلح به شرارت‌های دشمن شدند.

همزمان با پاسخ‌های کوبنده نیرو‌های مسلح در میدان، مردم هم دیشب در شب صد و هشتاد و ششم به خیابان آمدند و ثابت کردند مقاومت در برابر زورگویی، بهترین راه عقب راندن ابرقدرت‌های دروغین است.