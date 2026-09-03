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مدیرکل مدیریت انرژی و امور مشتریان توانیر از ثبت حدود ۱۱ هزار درخواست خسارت مشترکان برق خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۳۵۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت شده است.
عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل مدیریت انرژی و امور مشتریان توانیر، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، با اشاره به روند انعقاد قرارداد بیمه مشترکان برق گفت: فرآیند مناقصه بیمه حدود یک ماه است که آغاز شده و با طی مراحل قانونی، پیشبینی میشود قرارداد جدید طی ۲۰ تا ۲۵ روز آینده منعقد و روند پرداخت خسارتها آغاز شود.
وی افزود: یکی از دلایل طولانی شدن این فرآیند، تغییرات ایجادشده در قانون بودجه امسال است؛ بهگونهای که دامنه خسارتهای مشمول بیمه افزایش یافته و خسارتهای ناشی از نوسانات شبکه و تغییرات کیفیت ولتاژ نیز میتواند مشمول پرداخت شود.
یاقوتی با بیان اینکه مبلغ دریافتی از مشترکان برای بیمه به ازای هر قبض حدود ۶۰۰ تومان است، گفت: این مبلغ بهتنهایی پاسخگوی هزینههای خسارت تجهیزات مشترکان نیست و به همین دلیل مقرر شده توانیر نیز منابعی را به این بخش اختصاص دهد.
مدیرکل مدیریت انرژی و امور مشتریان توانیر افزود: حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از محل مبالغ پرداختی مشترکان جمعآوری میشود و توانیر نیز با اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر، مجموع منابع این بخش را به حدود یک هزار میلیارد تومان خواهد رساند.
وی درباره زمان پرداخت خسارتها نیز گفت: پس از انعقاد قرارداد، پروندههای خسارتهای جزئی در صورت کامل بودن مدارک، میتوانند در کمتر از دو ماه تعیین تکلیف و پرداخت شوند.
یاقوتی با اشاره به پروندههای سال گذشته اظهار کرد: حدود ۱۹۶۰ پرونده دارای نقص مدرک هستند و تکمیل نشدن مدارک یکی از عوامل اصلی طولانی شدن فرآیند پرداخت است.
وی افزود: در پروندههای آتشسوزی، ارائه گزارش آتشنشانی درباره ارتباط حادثه با شبکه برق، تکمیل مدارک و ثبت شماره شبای فرد خسارتدیده از جمله مراحل ضروری است و نقص هر یک از این موارد میتواند پرداخت خسارت را به تأخیر بیندازد.
مدیرکل مدیریت انرژی و امور مشتریان توانیر تأکید کرد: بررسی و ارزیابی خسارت بر عهده کارشناسان شرکت بیمه است و توانیر صرفاً براساس قانون، مبالغ بیمه را از مشترکان دریافت و از طریق مناقصه در اختیار شرکت بیمهگر قرار میدهد.
وی گفت: هر پرونده شرایط متفاوتی دارد؛ برخی پروندهها با تکمیل مدارک در مدت کوتاهی پرداخت میشوند و برخی پروندهها به دلیل نقص مدارک، مشکلات حقوقی یا مواردی مانند ارائه نشدن انحصار وراثت، ممکن است چند سال در انتظار تکمیل مراحل باقی بمانند.
مدیرکل مدیریت انرژی و امور مشتریان توانیر، گفت: تاکنون حدود ۱۱ هزار درخواست خسارت از سوی مشترکان ثبت شده که پس از بررسی کارشناسی، بخشی از این درخواستها به دلیل نداشتن شرایط لازم برای پرداخت از فرآیند بیمه خارج شدهاند.
وی افزود: در سال گذشته، پوشش بیمه عمدتاً مربوط به خسارتهای ناشی از آتشسوزی، انفجار و مسمومیت بود و آسیب به لوازم برقی ناشی از نوسانات شبکه، در چارچوب پوشش بیمه آن سال قرار نداشت.
مدیرکل مدیریت انرژی و امور مشتریان توانیر تأکید کرد: برای پرداخت خسارت، مدارک باید کامل باشد؛ برای مثال در حوادثی مانند آتشسوزی، گزارش آتشنشانی و در موارد مربوط به وراث نیز مدارکی مانند انحصار وراثت مورد نیاز است.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت پیشگیری از خسارت گفت: مشترکان میتوانند با استفاده از تجهیزات حفاظتی مناسب، بخش قابل توجهی از خسارتهای احتمالی ناشی از تغییرات برق را کاهش دهند.
یاقوتی افزود: هنگام قطع و وصل برق، ممکن است تغییرات گذرایی در شبکه ایجاد شود؛ بنابراین توصیه میشود در صورت نبودن افراد در منزل، برای وسایلی مانند یخچال، تلویزیون و تجهیزات حساس از محافظ مناسب استفاده شود.
وی با اشاره به اهمیت استاندارد بودن تأسیسات داخلی ساختمان نیز گفت: فرسودگی سیمکشی، نبود سیم ارت، اشکال در پریزها و سایر مشکلات تأسیسات داخلی ساختمان میتواند در بروز حوادث و آسیب به تجهیزات نقش داشته باشد و مشترکان باید این موارد را نیز مورد توجه قرار دهند.
عبدالامیر یاقوتی گفت: برای بررسی خسارتهای ناشی از نوسانات برق، اطلاعات حوادث شبکه در اختیار شرکت بیمه قرار میگیرد تا مشخص شود در همان زمان و محدوده، حوادث مشابهی در شبکه رخ داده است یا خیر.
یاقوتی تأکید کرد: سوختن یک وسیله برقی بهتنهایی نمیتواند دلیلی بر وجود مشکل در شبکه باشد، چرا که عواملی مانند فرسودگی وسیله، سیمکشی نامناسب ساختمان، خرابی پریز یا اتصالات داخلی نیز میتواند موجب خسارت شود.
وی گفت: برای مثال اگر در یک محدوده و در یک بازه زمانی، چند حادثه مشابه برای تجهیزات مشترکان رخ داده باشد، احتمال تأثیر شبکه برق در ایجاد خسارت افزایش مییابد و این موضوع در بررسی کارشناسی مورد توجه قرار میگیرد.
یاقوتی با تأکید بر اینکه مشترکان نباید برای تعمیر وسیله آسیبدیده منتظر انعقاد قرارداد بیمه بمانند، گفت: مردم میتوانند پس از وقوع حادثه، از خسارت ایجادشده عکس و فیلم تهیه کنند، مدارک لازم را جمعآوری و وسیله خود را تعمیر کنند و پس از انعقاد قرارداد، پرونده برای بررسی و پرداخت به شرکت بیمه ارسال شود.
وی درباره تأخیر در پرداخت خسارتها نیز اظهار کرد: فرآیند مناقصه و انعقاد قرارداد بیمه به دلایل مختلف از جمله آمادهسازی اسناد، ویژگیها و شرایط قرارداد و همچنین مشکلات سامانهای زمانبر شده است و پیشبینی میشود قرارداد جدید طی ۲۰ تا ۲۵ روز آینده منعقد شود.
تشخیص خسارت با بررسی حوادث شبکه و نظر کارشناسان بیمه
مدیرکل مدیریت انرژی و امور مشتریان توانیر، با اشاره به روند برگزاری مناقصه بیمه مشترکان برق گفت: امسال به دلیل برخی مسائل قانونی، تأمین اعتبار و اختصاص سهم توانیر برای جبران خسارتها، فرآیند انعقاد قرارداد حدود یک تا یکونیم ماه به تأخیر افتاد.
وی افزود: در قرارداد امسال، علاوه بر منابع حاصل از پرداخت مشترکان، توانیر نیز سهمی را برای افزایش منابع بیمه اختصاص داده و تلاش شده است مراحل قانونی و تأمین اعتبار با سرعت انجام شود.
یاقوتی گفت: پیشبینی میکنیم در همین ماه برنده مناقصه مشخص شود و پس از اتصال سامانههای توانیر به شرکت بیمهگر، رسیدگی به پروندهها آغاز شود.
مدیرکل مدیریت انرژی و امور مشتریان توانیر افزود: با برنامهریزی انجامشده، امیدواریم پرداخت خسارتها از اواسط مهرماه آغاز شود و در صورت نبود مشکل خاص، پروندههای خسارتهای جزئی و دارای مدارک کامل، در کوتاهترین زمان تعیین تکلیف شوند.
یاقوتی افزود: حدود ۹۴۹ پرونده نیز به دلیل نقص مدارک هنوز امکان پرداخت ندارند؛ این پروندهها بررسی و مبلغ خسارت آنها مشخص شده، اما برای پرداخت، مدارک مورد نیاز باید تکمیل شود.
مدیرکل مدیریت انرژی و امور مشتریان توانیر تأکید کرد: آماده پرداخت بودن به این معناست که مراحل کارشناسی و تعیین مبلغ خسارت انجام شده و در برخی موارد تنها ارائه شماره شبای زیاندیده برای واریز وجه باقی مانده است.
یاقوتی با اشاره به پروندههای سال گذشته گفت: پروندههایی که مربوط به خسارت سال گذشته هستند، با قرارداد بیمه همان سال پیگیری میشوند و با قرارداد جدید ارتباطی ندارند.