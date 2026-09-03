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در پی وقوع آتشسوزی در محدوده تالاب بیشهدالان، بلافاصه نیروهای یگان حفاظت محیط زیست بروجرد در محل حاضر شده و آتش سوزی مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان گفت:در پی وقوع آتشسوزی در محدوده تالاب بیشهدالان، بلافاصه نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بروجرد در محل حاضر شده و ضمن کنترل مهار حریق از گسترش آتش به سایر بخش های تالاب و وارد شدن خسارات بیشتر جلوگیری شد.
فرمانپور بیان کرد: تحقیقات و بررسیهای کارشناسی برای مشخص شدن علت وقوع آتشسوزی و شناسایی عامل یا عاملان احتمالی حادثه ادامه دارد و در صورت احراز عمدی بودن آتشسوزی، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.
وی گفت:تالاب بیشهدالان یکی از زیستگاههای مهم پرندگان بومی و مهاجر در شهرستان بروجرد است و از اهمیت ویژهای در حفظ تنوع زیستی منطقه برخوردار است. این تالاب در سالهای گذشته نیز با تهدیدهایی از جمله آتشسوزی، کمآبی و تغییر کاربری اراضی مواجه بوده است.