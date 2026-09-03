به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: از مجموع ۳۱ استان کشور، ۲۷ استان در بخش پسران این المپیاد حضور یافتند و شرکت‌کنندگان در قالب بخش‌های نمایش گروهی، نمایش انفرادی و نقالی به رقابت با یکدیگر پرداختند.

محمد رضایی افزود: در بخش نمایش گروهی، ۱۸ گروه در بخش پسران و ۲۵ گروه در بخش دختران حضور داشتند. همچنین در بخش نمایش انفرادی، ۷ شرکت‌کننده آقا و ۱۱ شرکت‌کننده خانم به اجرای برنامه پرداختند. در بخش نقالی نیز ۵ نفر از آقایان و ۱۴ نفر از بانوان به رقابت پرداختند که در مجموع، ۳۴۶ هنرمند در نخستین دوره این رویداد ملی، شرکت کردند.

وی خاطرنشان کرد: این جشنواره به داوری سیروس همتی و انوش معظمی برگزار که امیر علی محیطی از هنرمندان نوجوان تئاتر نیشابور، رتبه اول نقالی نخستین المپیاد تئاتر ایران قهرمان را از آن خود کرد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور، همچنین تصریح کرد: مراسم اختتامیه نخستین المپیاد ملی تئاتر ایران قهرمان با حضور سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) کشور، معتمدیان استاندار در استان تهران برگزار و با لوح سپاس، تندیس جشنواره و جایزه نقدی از هنرمندان برگزیده تقدیر شد.