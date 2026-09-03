پخش زنده
امروز: -
نمایشهای خیابانی «همدلانه» با رویکرد کاهش آسیبهای اجتماعی در بوستانهای یزد اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد: در راستای سیاستهای پیشگیرانه برای کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای سلامت روان شهروندان، طرح نوآورانه «نمایش خیابانی همدلانه» در سطح پارکها و فضاهای سبز شهر اجرا می شود.
این طرح با هدف ترویج فرهنگ گذشت، پذیرش تفاوتها و تقویت پیوندهای اجتماعی، از طریق هنر تئاتر خیابانی به اجرا درآمد و به گفته مسئول اداره اجتماعی سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری یزد، این نمایشها با تمرکز بر موقعیتهای روزمره زندگی و با هدف آموزش مهارتهای همدلی طراحی شده تا فضایی آرام و صلحآمیز در محیطهای عمومی شهر ایجاد گردد.
گفتنی است این نمایشها در بوستانهای شاخص شهر از جمله پارک آزادگان و پارک مهر آوران و در ساعات عصرگاهی در تاریخهای ۱۲، ۱۳ و ۱۸ شهریور برگزار می شود.