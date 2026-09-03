به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از وقوع حادثه انحراف از جاده و واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در محور مهاباد به میاندوآب خبر داد.

حمید محبوبی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: در ساعت ۷:۱۲ صبح روز پنجشنبه، ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر انحراف از مسیر و واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور مواصلاتی مهاباد به میاندوآب دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، تیم‌های عملیاتی و نجاتگران پایگاه امداد و نجات «برده‌رشان» شهرستان میاندوآب به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

محبوبی در ادامه گفت: این حادثه ۴ مصدوم در پی داشت که تیم‌های امدادی پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی و تثبیت وضعیت، تمامی مصدومان را جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.

علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.