مدیرعامل آبفای کشور گفت: با افتتاح طرح‌های آبرسانی در ۱۴ شهرستان استان کرمان، اهالی ۶۰ روستا از نعمت آب پایدار بهره‌مند شدند؛ طرحی که با ۳۰۲ کیلومتر لوله‌گذاری و ساخت ۴۰ مخزن ذخیره به سرانجام رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، محمدهاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از بهره‌برداری طرح‌های آبرسانی به ۶۰ روستای استان کرمان در ۱۴ شهرستان خبر داد و گفت: در اجرای این طرح‌ها ۳۰۲ کیلومتر لوله‌گذاری انجام شده و ۴۰ مخزن با مجموع ظرفیت ۴ هزار و ۴۶۰ مترمکعب به بهره‌برداری رسیده است.

گزارش از ناهید خدادادی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما