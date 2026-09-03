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مدیرعامل آبفای کشور گفت: با افتتاح طرحهای آبرسانی در ۱۴ شهرستان استان کرمان، اهالی ۶۰ روستا از نعمت آب پایدار بهرهمند شدند؛ طرحی که با ۳۰۲ کیلومتر لولهگذاری و ساخت ۴۰ مخزن ذخیره به سرانجام رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، محمدهاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از بهرهبرداری طرحهای آبرسانی به ۶۰ روستای استان کرمان در ۱۴ شهرستان خبر داد و گفت: در اجرای این طرحها ۳۰۲ کیلومتر لولهگذاری انجام شده و ۴۰ مخزن با مجموع ظرفیت ۴ هزار و ۴۶۰ مترمکعب به بهرهبرداری رسیده است.
گزارش از ناهید خدادادی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما