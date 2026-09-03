تصادف موتور سیکلت و پراید یک فوتی و چهار مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سخنگوی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت: یک مورد تصادف بین یک دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودروی پراید، در یک کیلومتری روستای اسفنجان به سمت جرمشت شهرستان رخ داد.

محمد رحمانیان افزود: این حادثه یک فوتی و چهار مصدوم بر جای گذاشت.

او بیان کرد: مصدومان این حادثه توسط دو کد آمبولانس اورژانس ۱۱۵ ضمن اقدامات درمانی مناسب و اورژانسی به بیمارستان جهرم منتقل شدند.

او در پایان گفت: علت این حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است.