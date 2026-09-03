به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۱۸۴ رکابزن حضور دارند و نتایج این مرحله تور که پس از یک روز استراحت شرکت کنندگان و به مسافت ۱۸۴.۷ کیلومتر از کارتاخنا تا لورکا برگزار شد به این شرح است:

۱- ماتئو برینان از انگلیس - تیم ویسما ۳:۱۷:۱۸ ساعت

۲- بریان کوکار از فرانسه - کوفیدیس زمان مشابه

۳- ژوردی میوس از بلژیک - بورا زمان مشابه

در رده بندی کلی تور ووئلتای اسپانیا، انریک ماس از اسپانیا و تیم مووی استار با زمان مجموع ۳۵:۵۹:۰۲ ساعت پیشتاز است و پریموژ روگلیچ از اسلوونی و تیم بورا با ۱:۱۸ دقیقه اختلاف در رده دوم و فلیکس گال از اتریش و تیم دکاتلون با ۱:۳۹ دقیقه اختلاف سوم هستند.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ یوناس وینگه گارد از دانمارک قهرمان شد و ژائو آلمیدا از پرتغال و تام پیدکاک از انگلیس دوم و سوم شدند.

در تاریخ تور ووئلتای اسپانیا که یکی از سه تور معتبر جهان در کنار توردوفرانس و جیرودیتالیا می‌باشد و از سال ۱۹۳۵ تاسیس شد، روبرتو اراس از اسپانیا با ۴ قهرمانی یک نایب قهرمانی و یک سومی رکورد دار است و پریموژ روگلیچ از اسلوونی با ۴ قهرمانی و یک سومی در رده دوم قرار گرفت. تونی رومینگر از سوئیس، آلبرتو کونتادور از اسپانیا با ۳ قهرمانی سوم مشترک هستند.