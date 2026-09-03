پخش زنده
امروز: -
در پی گزارش مواردی از کلاهبرداری تلفنی با جعل عنوان بیمارستان، دادستانی یزد به بیماران درباره شیوههای شناسایی تماسهای جعلی و ضرورت خودداری از پرداخت وجه هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد: در پی گزارش مواردی از کلاهبرداری تلفنی با جعل عنوان واحدها یا مسئولان بیمارستان، دادستانی یزد به بیماران و همراهان آنان درباره شیوههای شناسایی تماسهای جعلی و ضرورت خودداری از پرداخت وجه به افراد ناشناس هشدار داد.
در این شیوه کلاهبرداری که با سوءاستفاده از وضعیت نامساعد بیمار یا همراه وی صورت میگیرد، تماسگیرندگان با استفاده از شمارههای شخصی یا اعتباری، خود را واحد یا مسئول بیمارستان معرفی میکنند و با طرح درخواستهایی مانند تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، تهیه تخت، هماهنگی با پزشک معالج یا اعضای تیم درمان و عناوین مشابه، از بیماران یا همراهان آنان درخواست واریز وجه میکنند.
تأکید میشود بیمارستان هیچگونه وجهی را خارج از چارچوب صورتحساب رسمی و فرآیند پرداخت حضوری در صندوق بیمارستان و بدون ارائه رسید مالی دریافت نمیکند.
بیماران و همراهان آنان لازم است دقت نمایند در صورت دریافت چنین تماسهایی، بههیچعنوان وجهی پرداخت نکنند و اطلاعات بانکی، مشخصات کارت، رمزها و سایر اطلاعات شخصی خود را در اختیار تماسگیرندگان قرار ندهند.
درخواست پرداخت وجه خارج از روال رسمی بیمارستان، زنگ خطر کلاهبرداری است. در صورت مواجهه با چنین تماسهایی، موضوع را به حراست بیمارستان و یا پلیس ۱۱۰ گزارش کنید.