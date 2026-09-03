استاندار آذربایجان شرقی گفت:خوشبختانه بخش خصوصی استان همان گونه که در بخش اقتصاد پیشران است و سهم بالای ۹۵ درصدی در کیک اقتصادی استان دارد امروز در بخش فرهنگ نیز شاهد نقش‌آفرینی و پیشتازی بخش خصوصی هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در مراسم افتتاح اولین موزه چاپ و نشر ایران در تبریز به تاریخ پر افتخار تبریز در عرصه چاپ و نشر اشاره کرد و گفت:همه واقفیم که تبریز شهر اولین هاست و امروز اولین دیگری از تبریز را رقم می‌زنیم.

وی ادامه داد: چاپ زیرساخت توسعه فرهنگی است و صنعت چاپ و نشر زیرساخت تولید و انتقال دانش، فرهنگ و روایتگر مدنیت جامعه ماست و این بسیار ارزشمند است.

سرمست تاکید کرد: گفته می‌شود که بخشی از ادبیات جامعه ما ادبیات شفاهی است، از این رو صنعت چاپ و نشر که ادبیات شفاهی را تبدیل به نوشتار کرده و ماندگار می‌کند بسیار ارزشمند است.

وی گفت: تاریخ صنعت چاپ ما، روایتگر توسعه فرهنگی و مدنیت جامعه ما محسوب می‌شود، لذا صنعت چاپ و نشر را زیرساخت توسعه فرهنگی می‌دانیم.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین به وجود موزه‌های متعدد و تخصصی در تبریز اشاره کرد و افزود: این ویژگی یکی از دارایی‌های بزرگ ما در صنعت گردشگری هم هست و امروز با افتتاح این موزه بسیار ارزشمند که به دست بخش خصوصی برپا شده است، فرصت دیگری برای توسعه فرهنگی و گردشگری تبریز و استان به دست آمده است.

سرمست گفت: این موزه فراتر از موزه‌هایی است که متولی آن دولت است، چرا که در کنار برپایی این موزه و هزینه‌های بسیاری که برای آن شده است، شاهد پیوند توسعه صنعتی و توسعه فرهنگی هستیم.

وی ادامه داد: موزه چاپ و نشر تبریز، نشانی از غنای فرهنگی و میراث تاریخی ماست که مبدا بسیاری از تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده است.

استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از تلاش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی استان گفت: خوشبختانه بخش خصوصی استان همان گونه که در بخش اقتصاد پیشران است و سهم بالای ۹۵ درصدی در کیک اقتصادی استان دارد، امروز در بخش فرهنگ نیز شاهد نقش‌آفرینی و پیشتازی بخش خصوصی هستیم.

سرمست با بیان اینکه نقش‌آفرینی بخش خصوصی در حوزه فرهنگی می‌تواند به سرمایه توسعه فرهنگی تبدیل شود اظهار کرد: امروز این خانه تاریخی و موزه چاپ و نشر می‌تواند فراتر از یک موزه عمل کرده و به عنوان یک مرکز آموزشی، پژوهشی و انتقال تجربیات تاریخی در صنعت چاپ و نشر عمل کند.

وی به تاریخ پرافتخار تبریز و آذربایجان در صنعت چاپ و نشر اشاره کرد و گفت: نسل امروز و جوانان ما با الگوگیری و توجه به گذشته پرافتخارمان برای توسعه کشورمان باید تلاش کنند.