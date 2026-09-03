گسترش مرزهای تجارت از خلیج فارس تا کریدور شمالی؛
برگزاری شیراز اکسپو ۲۰۲۶ با هدف جذب ۶۰۰ هیئت خارجی
گسترش مرزهای تجارت از خلیج فارس تا کریدور شمالی؛ شیراز اکسپو ۲۰۲۶ با هدف جذب ۶۰۰ هیئت خارجی برگزار میشود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل نمایشگاه بینالمللی فارس با اشاره به تحولی بنیادین در استراتژی جذب هیئتهای خارجی، اعلام کرد: نمایشگاه «شیراز اکسپو ۲۰۲۶»، فراتر از تمرکز بر کشورهای حاشیه خلیج فارس، با هدف ایجاد پلهای تجاری میان کریدور شمالی (روسیه)، افغانستان و عراق برنامهریزی شده است. وی همچنین با تأکید بر تکیه بر زنجیرههای ارزش استان، از آمادهسازی یک داشبورد مدیریتی هوشمند برای رصد لحظهای فرآیند تکمیل سالنها و جذب هیئتهای بینالمللی خبر داد.
محسن نهاوندی، مدیرعامل نمایشگاه بینالمللی فارس، در مراسم رونمایی از پوستر نمایشگاههای «شیراز اکسپو ۲۰۲۶» و «آرتاکسپو ۲۰۲۶»، از برنامهریزیهای گسترده برای برگزاری پررنگترین دوره نمایشگاهی استان خبر داد. وی با اشاره به موفقیتهای سال گذشته و هماهنگی بینظیر میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، بر لزوم تداوم این همکاریها برای دستیابی به اهداف بزرگ سال جاری تأکید کرد.
نهاوندی در بخشی از سخنان خود به تغییر رویکرد در جذب هیئتهای بینالمللی اشاره کرد و گفت: ما در سال جاری کار را بسیار بزرگتر کردهایم. برخلاف سالهای گذشته که تمرکز اصلی بر کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس بود، اکنون برنامه خود را بر پایه تنوع جغرافیایی بنا کردهایم. ما با کشورهای کریدور شمالی از جمله روسیه، همچنین افغانستان و سرمایهگذاران قدرتمند عراقی ارتباطات مستحکمی برقرار کردهایم و هدف ما گسترش حضور نمایشگاه به سایر نقاط جهان از جمله کریدور شمالی است.
وی افزود که هدفگذاری سال جاری برای جذب ۶۰۰ هیئت بینالمللی است و تاکنون از میان هیئتهای دعوت شده، فرآیند پذیرش با سرعت و دقت بالایی در حال انجام است.
مدیرعامل نمایشگاه بینالمللی فارس با تشریح چیدمان جدید سالنها، اعلام کرد که تقسیمبندی فضاها بر اساس «زنجیرههای ارزش استان» انجام شده است تا حضور شرکتها با دقت بیشتری صورت گیرد.
وی اضافه کرد: سالن حافظ اختصاص یافته به حوزههای معدن، صنایع معدنی، پتروشیمی، نفت و گاز و انرژی. سالن بهار، تمرکز بر حوزههای کشاورزی و صنایع غذایی. سالن اردیبهشت اختصاص یافته به «آرتاکسپو»، حوزههای هنری و صنایع دستی، سالن نرگس شامل بخشهای منطقه ویژه و اتاقهای بازرگانی، سالن سرو اختصاص یافته به شرکتهای دانشبنیان و دانشگاهها که تاکنون بخش عمدهای از این فضا تکمیل شده است.
نهاوندی با اشاره به رویکرد مدرن نمایشگاه در مدیریت عملیات، از راهاندازی یک تیم ۲۰ نفره و استفاده از یک «داشبورد مدیریتی پویا» خبر داد. وی اظهار داشت: ما برای اولین بار از یک سیستم رصد لحظهای استفاده میکنیم. تمام شاخصها از جمله میزان فضای تکمیل شده، تعداد هیئتهای جذب شده، ملیت آنها و جانمایی دقیقشان در لحظه قابل مشاهده است. این داشبورد باعث میشود فرآیند پیشرفت نمایشگاه تا پایان شهریورماه با دقت میلیمتری مدیریت شود.