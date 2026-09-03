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ووشوکاران چهارمحال و بختیاری ۲۹ نشان رنگارنگ در رقابتهای کشوری کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهار محال و بختیاری ؛ ووشوکاران استان در مسابقات قهرمانی کشور سبک «خونگچوان» به میزبانی استان اصفهان، موفق به کسب ۲۹ نشان رنگارنگ شدند.
تیم ووشو استان در دو بخش تالو و ساندا در این رقابتهای سطح بالا حضور یافت و با همت ورزشکاران و کادر فنی، موفق به کسب ۱۱ نشان طلا، ۱۰ نشان نقره و ۸ نشان برنز شد.
در این دوره از مسابقات که با حضور برترینهای کشور برگزار شد، نمایندگان استان در بخش تالو با کسب عناوین زیر خوش درخشیدند:
نشان آوران طلا: محمدمهدی طاهری (۲ مدال)، صدرا طیبی، مانی کریمی، محمد آیین کاظمیان.
نشان آوران نقره: صدرا طیبی، مانی کریمی، علی کریمی، صدرا مقدسیان، ابوالفضل رضی.
نشان آوران برنز: علی کریمی، صدرا مقدسیان.
همچنین در بخش پرشور و نفسگیر ساندا، نمایندگان استان نتایج زیر را به ثبت رساندند:
مدالآوران طلا: امید مهدیان، مجتبی دیدار، مهدی آقاخانی.
مدالآوران نقره: امیرمحمد کیانی، ارشیا رئیسی، طاها سلیمی، ماهان قاسمی، محمدحسین زمانی سورشجانی، امیرحسین بیگی، امیرعلی شهبازی.
مدالآوران برنز: سهیل مهدیان، دانیال کاویانی، پوریا قنادیان، امیرعلی جمالی، ابوالفضل توکلزاده (وزن ۷۰ کیلوگرم جوانان)، مهدی طاهری، آرین قایدامینی.