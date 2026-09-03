وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت رفع موانع تولید، تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و حمایت از واحدهای صنعتی، از برنامه‌ریزی برای افزایش تولید و فعال‌سازی بیشتر ظرفیت‌های موجود کشور در نیمه دوم سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدمحمد اتابک در نشست بررسی وضعیت تولید صنایع مختلف، بر ضرورت پایش مستمر وضعیت تولید تأکید و گفت: مسائل و مشکلات واحد‌های صنعتی و تأثیر شرایط موجود بر تولید باید به‌صورت جدی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

‏‎

وی افزود: با ادامه پیگیری‌ها و همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و بانک مرکزی، می‌توان شرایط مناسب‌تری برای فعالیت واحد‌های صنعتی فراهم کرد.

‏‎

اتابک با اشاره به ارتقای تولید در صنایع گفت: راهکار‌های تخصصی برای حل مسائل تولیدکنندگان و صنعتگران باید ارائه و برای رفع موانع موجود، اقدامات عملی دنبال شود.

‏‎

وزیر صمت همچنین بر ضرورت نظارت بر تولید و توزیع در بازار تأکید کرد و گفت: نباید به بهانه سودجویی و افزایش قیمت‌ها، شاهد کمبود یا احتکار کالا در بازار باشیم.

‏‎

وی افزود: همان‌گونه که بخش تولید در شرایط جنگ تحمیلی اجازه نداد بازار با کمبود مواجه شود، اکنون نیز باید مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. ضمن اینکه بسیاری از کشور‌ها تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران را به رسمیت نمی‌شناسند و ایران را پیروز میدان می‌دانند.

‏‎

اتابک مأموریت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را پشتیبانی از تولید و افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور عنوان کرد و گفت: در حوزه‌هایی که نیاز بیشتری به رشد تولید است، باید با برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف، افزایش تولید را محقق کنیم.

وی با تأکید بر نقش معاونت صنایع عمومی در این زمینه گفت: این معاونت باید با جدیت برنامه‌های افزایش تولید در صنایع مختلف را دنبال کرده و برای رفع موانع پیش روی واحد‌های تولیدی اقدام کند ضمن اینکه وضعیت واردات در بعضی از کالا‌ها نیز باید متناسب با شرایط کشور و بدون لطمه زدن به بخش تولید مورد بازنگری قرار گیرد.

وزیر صمت تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط را یکی از الزامات استمرار تولید دانست و تصریح کرد: تأمین مالی صنایع کوچک باید با جدیت دنبال شود و تسهیلات این واحد‌ها به‌موقع پرداخت شود تا بنگاه‌های تولیدی بتوانند با ظرفیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت افزایش تولید در نیمه دوم سال گفت: با وجود همه مشکلات و فشار‌های موجود، باید تلاش کنیم در ۶ ماهه دوم سال روند تولید در کشور افزایش یابد و ظرفیت‌های موجود بیش از پیش فعال شوند، تحقق این هدف نیازمند همدلی، هماهنگی و حضور جدی همه بخش‌های اقتصادی کشور و حمایت وزارت صمت است.