به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،شهردار آباده گفت :این رویداد فرهنگی و هنری که با استقبال پرشور عکاسان و شهروندان هنردوست همراه بود، با هدف ثبت زیبایی‌ها و جلوه‌های بصری شهر و همچنین ترویج نگاه هنرمندانه شهروندان آباده ای برگزار شد.

مهدی شاکر افزود: هیئت داوران پس از بررسی دقیق آثار ارسالی، ۲۳ نفر از شرکت‌کنندگان را در پنج بخش مختلف به‌عنوان برگزیدگان نهایی معرفی کردند.

او ادامه داد: نگاه دقیق و هنرمندانه عکاسان به فضا و به مجموعه مدیریت شهری کمک می‌کند تا کاستی‌ها و ظرفیت‌های شهر را از دریچه‌ای نو و متفاوت ببینند و از این زاویه دید ارزشمند در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی‌های شهری بهره‌مند شود.

شایان ذکر است که در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود از برگزیدگان تجلیل به عمل آمد.