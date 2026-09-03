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مراسم تقدیر از برگزیدگان مسابقه عکاسی با نام آباده، جلوههای شهری در قاب نگاه شما در آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،شهردار آباده گفت :این رویداد فرهنگی و هنری که با استقبال پرشور عکاسان و شهروندان هنردوست همراه بود، با هدف ثبت زیباییها و جلوههای بصری شهر و همچنین ترویج نگاه هنرمندانه شهروندان آباده ای برگزار شد.
مهدی شاکر افزود: هیئت داوران پس از بررسی دقیق آثار ارسالی، ۲۳ نفر از شرکتکنندگان را در پنج بخش مختلف بهعنوان برگزیدگان نهایی معرفی کردند.
او ادامه داد: نگاه دقیق و هنرمندانه عکاسان به فضا و به مجموعه مدیریت شهری کمک میکند تا کاستیها و ظرفیتهای شهر را از دریچهای نو و متفاوت ببینند و از این زاویه دید ارزشمند در برنامهریزیها و تصمیمسازیهای شهری بهرهمند شود.
شایان ذکر است که در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود از برگزیدگان تجلیل به عمل آمد.