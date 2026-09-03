به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نیروگاه شهیدسلیمی نکا به عنوان یکی از مهم‌ترین نیروگاه‌های حرارتی کشور، نقش کلیدی در تأمین برق پایدار شبکه سراسری ایفا می‌کند. این نیروگاه با سیستم خنک‌کاری مبتنی بر آب دریا، در روز‌های گرم سال و اوج مصرف، با چالش‌های متعددی مواجه می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها، هجوم خزه‌ها و جلبک‌های دریایی به سیستم تأمین آب خنک‌کاری است.

هجوم خزه و جلبک؛ چالش جدید نیروگاه نکا

در پی گرم شدن هوا و افزایش رشد خزه‌ها و جلبک‌های دریایی، این موجودات ریز به سمت پمپ‌خانه آب دریا هجوم آورده و موجب گرفتگی فیلتر‌های بانداسکرین و تجهیزات سیستم خنک‌کاری نیروگاه شدند. این پدیده که با تلاطم آب دریا تشدید می‌شود، باعث کاهش سطح آب استخر مشترک و در نهایت، خروج پمپ‌های آب دریا از مدار و محدودیت تولید برق می‌شود.

وضعیت بحرانی پمپ آب دریای واحد ۳ بخار

در اثر گرفتگی فیلتر‌ها و کاهش سطح آب دریا، پمپ آب دریای واحد ۳ بخار نیروگاه در وضعیت ناپایدار قرار گرفت و امکان اختلال در تولید برق این واحد به وجود آمد. با توجه به نیاز شدید شبکه برق کشور در روز‌های اوج مصرف، هرگونه توقف یا کاهش تولید این واحد می‌توانست خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

واکنش سریع و جهادی کارکنان نیروگاه

کارکنان نیروگاه شهیدسلیمی نکا با درک اهمیت این موضوع و با روحیه جهادی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل شدند. آنها با شستشو و تمیزکاری فیلتر‌ها و انجام اقدامات فنی تخصصی، توانستند شرایط را مجدداً به حالت عادی برگردانند و پایداری تولید واحد‌ها را حفظ کنند.

این اقدام به‌موقع، نه‌تنها از محدودیت تولید برق جلوگیری کرد، بلکه نشان از عزم و اراده کارکنان این نیروگاه برای حفظ پایداری شبکه برق کشور در شرایط بحرانی دارد.

سیستم خنک‌کاری نیروگاه؛ قلب تپنده تولید

سیستم خنک‌کاری واحد‌های بخار نیروگاه شهیدسلیمی نکا از آب دریا برای چگالش بخار خروجی از توربین‌ها در کندانسور‌ها و برگشت مجدد آب مصرفی به سیکل بسته آب و بخار استفاده می‌کند. این سیستم پیچیده، نیازمند پایش مداوم و واکنش سریع در برابر تهدیداتی مانند هجوم خزه و جلبک‌های دریایی است.

افزایش رشد خزه‌ها با گرم شدن هوا؛ ضرورت پایش مستمر

با توجه به اینکه پدیده رشد خزه‌ها و جلبک‌های دریایی با گرم شدن هوا افزایش می‌یابد، نیروگاه نکا همواره در روز‌های اوج مصرف، در حالت آماده‌باش کامل قرار دارد. اقدام سریع و جهادی کارکنان این نیروگاه، نشان از آمادگی بالا و تعهد آنان برای تأمین برق پایدار کشور دارد.