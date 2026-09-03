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فرماندار بوشهر گفت: عملیات تخصصی خنثیسازی و انهدام مهمات عملنکرده در محدوده پایگاه دریایی بوشهر امروز اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمد مظفری افزود: این عملیات تا دوشنبه ۱۶ شهریور ادامه دارد.
وی اظهار داشت: این عملیات از ساعت هشت تا ۱۲ ظهر در حوالی پایگاه دریایی بوشهر و با هدف پاکسازی منطقه و تأمین ایمنی شهروندان انجام خواهد شد.
مظفری افزود: تعدادی از مهمات عملنکرده بر جای مانده از حملات آمریکایی ـ صهیونیستی، نیازمند خنثیسازی و انهدام تخصصی است که این عملیات توسط تیمهای تخصصی و با رعایت الزامات ایمنی انجام میشود.
فرماندار بوشهر ادامه داد: انفجارهای احتمالی در این بازه زمانی در چارچوب عملیات خنثیسازی و به صورت کاملاً کنترلشده انجام میشود و جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
مظفری از شهروندان خواست با حفظ آرامش، به اطلاعیهها و توصیههای دستگاههای مسئول توجه کنند.