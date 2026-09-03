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رئیس شورای اسلامی شهرستان مهریز از انعقاد تفاهمنامه همکاری برای ساخت و تجهیز زمین تخصصی ورزش هاکی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بیدکی اظهار کرد: در جریان پیگیریها و رایزنیهای انجامشده در تهران و با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی شهرستان، تفاهمنامه همکاری برای احداث و تجهیز زمین تخصصی هاکی در مهریز با فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران منعقد شد.
وی افزود: این تفاهمنامه در دیدار با دکتر بهرام قدیمی، رئیس فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران، به امضا رسید و بر اساس آن، زمینههای همکاری و مشارکت برای احداث و تجهیز زمین تخصصی هاکی در شهرستان مهریز مورد توافق قرار گرفت.
رئیس شورای اسلامی شهرستان مهریز، توسعه رشتههای ورزشی تخصصی، ایجاد زیرساختهای استاندارد و فراهمکردن زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی را از اهداف این تفاهمنامه عنوان کرد.
بیدکی با اشاره به ظرفیت جوانان و ورزشکاران مهریز گفت: امیدواریم با اجرای این تفاهمنامه، گام مؤثری برای توسعه ورزش هاکی، حمایت از ورزشکاران و ایجاد فرصتهای جدید برای حضور استعدادهای مهریزی در عرصههای استانی، ملی و بینالمللی برداشته شود.
وی خاطرنشان کرد: این تفاهمنامه در راستای پیگیری مطالبات مردم و توسعه ظرفیتهای شهرستان مهریز و با هدف بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای ملی برای اجرای طرحهای زیرساختی و ورزشی منعقد شده است.