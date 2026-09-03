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سی و هفتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی جهان در وال دِ سوله ایتالیا به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،نتایج مواد مختلف به این شرح است:
* استقامت - مسافت ۲۹.۶ کیلومتر:
۱- توماس پیدکاک از انگلیس ۱:۲۵:۲۶ ساعت ۲- چارلی آلدریج از انگلیس ۱۷ ثانیه اختلاف ۳- کول پانشار از کانادا ۳۱ ثانیه اختلاف
* مسافت کوتاه - ۱۱ کیلومتر:
۱- آدرین بویشیس از فرانسه ۲۰:۳۲ دقیقه ۲- چارلی آلدریج از انگلیس زمان مشابه ۳- لوکا مارتن از فرانسه ۲ ثانیه اختلاف
* دوچرخههای برقی - ۲۶.۴ کیلومتر:
۱- ژروم ژیلو از فرانسه ۵۳:۳۸ ثانیه ۲- یوریس ریف از سوئیس ۸ ثانیه اختلاف ۳- استفان تمپیه از فرانسه ۲:۱۰ دقیقه اختلاف
* داونهیل یا سرعت:
۱- جکسون گلداستون از کانادا ۳:۲۸:۷۸۵ دقیقه ۲- لاچلان استیونس از نیوزیلند ۰:۶۹۵ ثانیه اختلاف ۳- جوردن ویلیامز از انگلیس ۰:۷۰۲ ثانیه اختلاف
* رده بندی مدالی پایان (مجموع مردان و زنان و ردههای سنی):
۱- سوئیس ۵ طلا ۵ نقره ۵ برنز
۲- فرانسه ۳، ۱، ۳،
۳- اتریش ۳، ۱، ۱،
۴- ایتالیا ۲، ۱، ۱
- در این دوره ۱۲ کشور مدال گرفتند.