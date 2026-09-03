سی و هفتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی جهان در وال دِ سوله ایتالیا به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،نتایج مواد مختلف به این شرح است:

* استقامت - مسافت ۲۹.۶ کیلومتر:

۱- توماس پیدکاک از انگلیس ۱:۲۵:۲۶ ساعت ۲- چارلی آلدریج از انگلیس ۱۷ ثانیه اختلاف ۳- کول پانشار از کانادا ۳۱ ثانیه اختلاف

* مسافت کوتاه - ۱۱ کیلومتر:

۱- آدرین بویشیس از فرانسه ۲۰:۳۲ دقیقه ۲- چارلی آلدریج از انگلیس زمان مشابه ۳- لوکا مارتن از فرانسه ۲ ثانیه اختلاف

* دوچرخه‌های برقی - ۲۶.۴ کیلومتر:

۱- ژروم ژیلو از فرانسه ۵۳:۳۸ ثانیه ۲- یوریس ریف از سوئیس ۸ ثانیه اختلاف ۳- استفان تمپیه از فرانسه ۲:۱۰ دقیقه اختلاف

* داونهیل یا سرعت:

۱- جکسون گلداستون از کانادا ۳:۲۸:۷۸۵ دقیقه ۲- لاچلان استیونس از نیوزیلند ۰:۶۹۵ ثانیه اختلاف ۳- جوردن ویلیامز از انگلیس ۰:۷۰۲ ثانیه اختلاف

* رده بندی مدالی پایان (مجموع مردان و زنان و رده‌های سنی):

۱- سوئیس ۵ طلا ۵ نقره ۵ برنز

۲- فرانسه ۳، ۱، ۳،

۳- اتریش ۳، ۱، ۱،

۴- ایتالیا ۲، ۱، ۱

- در این دوره ۱۲ کشور مدال گرفتند.