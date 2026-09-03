آئین نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر نصف‌جهان دیشب در باغ‌موزه چهلستون با حضور جمعی از هنرمندان و فعالان فرهنگی استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم، از ۱۲۴ هنرمند اصفهانی در رشته‌های گوناگون فرهنگی و هنری از جمله سینما، تئاتر (هنر‌های نمایشی)، موسیقی، هنر‌های تجسمی (نقاشی، نگارگری، خوشنویسی و...)، شعر و ادبیات، قرآن و عترت و رسانه قدردانی شد.

این رویداد که هجدهمین مقصد طرح «هفت بحر هنر» صندوق اعتباری هنر بود با هدف تکریم و پاسداشت پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان برگزار شد.

یکی از بخش‌های مهم این آئین، رونمایی از برش مهندسی فرهنگی استان اصفهان بود. این سند که با مشارکت فعال دستگاه‌های مختلف تدوین شده، گامی اساسی در جهت ساماندهی و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی استان محسوب می‌شود.

در حاشیه این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از خانواده شهید «محمدظاهری آقامیرزایی» که پیش از این مسئول هنر‌های نمایشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان بود، تجلیل شد.

شهید آقامیرزایی در پی حمله رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به شهر اصفهان به شهادت رسید.

طرح «هفت بحر هنر» با هدف توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان‌ها و تقویت ارتباط مستقیم با جامعه فرهنگ و هنر در سراسر کشور اجرا می‌شود و برگزاری آن در اصفهان، بر ضرورت توجه به هنرمندان در تمامی نقاط ایران تأکید دارد.