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وطن پرستی، از ارزشهایی که خداوند در نهاد بشر قرار داده، وطن تنها میراثی است که هرگز نمیتوان آن را خرج کرد، هدیه داد و یا فروخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در روزگاری که گرگهای وحشی، دندانهایشان را برای سرزمینمان تیز کردهاند، وطن همراهی ووحدت همه اقوام را میطلبد، این وحدت و همدلی در جنگهای تحمیلی اخیر بیشتر از هرزمانی به اتحاد وایستادگی کشور کمک کرده است.
وطن دوستی و احساس دلدادگی نسبت به زادگاه و یا جایی که انسان در آن رشد میکند و شخصیتش شکل میگیرد، یک احساس طبیعی و میلی غریزی است که خداوند در نهاد بشر به ودیعه گذاشته است.
وطن، سرزمینی است که در آن به دنیا آمدهایم، فرهنگ و آداب و رسوم آن را زندگی کردهایم و خاطرات زیادی با آن داریم و دفاع از وطن به معنای حفظ تمامیت ارضی، استقلال و آزادی یک کشور است.
ای وطن ای مادر تاریخ ساز
ای مرا بر خاک تو روی نیاز
ای کویر تو بهشت جان من
عشق جاویدان من ایران من