وطن پرستی، از ارزش‌هایی که خداوند در نهاد بشر قرار داده، وطن تنها میراثی است که هرگز نمی‌توان آن را خرج کرد، هدیه داد و یا فروخت.

جان و تَن من باد فدای وطن من

جان و تَن من باد فدای وطن من

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در روزگاری که گرگ‌های وحشی، دندانهایشان را برای سرزمینمان تیز کرده‌اند، وطن همراهی ووحدت همه اقوام را می‌طلبد، این وحدت و همدلی در جنگ‌های تحمیلی اخیر بیشتر از هرزمانی به اتحاد وایستادگی کشور کمک کرده است.

وطن دوستی و احساس دلدادگی نسبت به زادگاه و یا جایی که انسان در آن رشد می‌کند و شخصیتش شکل می‌گیرد، یک احساس طبیعی و میلی غریزی است که خداوند در نهاد بشر به ودیعه گذاشته است.

وطن، سرزمینی است که در آن به دنیا آمده‌ایم، فرهنگ و آداب و رسوم آن را زندگی کرده‌ایم و خاطرات زیادی با آن داریم و دفاع از وطن به معنای حفظ تمامیت ارضی، استقلال و آزادی یک کشور است.‌

ای وطن‌ ای مادر تاریخ ساز‌

ای مرا بر خاک تو روی نیاز‌

ای کویر تو بهشت جان من

عشق جاویدان من ایران من