مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی نجاتگران پایگاه سه‌راهی گوشکی به حادثه برخورد دو دستگاه خودروی سواری پراید و حریق یکی از خودرو‌ها در محور آلونی به ارمند خبر داد.

برخورد دو دستگاه پراید و حریق خودرو در محور آلونی به ارمند چهارمحال بختیاری؛ یک فوتی و ۲ مصدوم

برخورد دو دستگاه پراید و حریق خودرو در محور آلونی به ارمند چهارمحال بختیاری؛ یک فوتی و ۲ مصدوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، بیژن طاهری گفت: با اعلام گزارش مردمی مبنی بر برخورد دو دستگاه خودروی سواری پراید و حریق خودرو در محور آلونی به ارمند، بعد از روستای آبچنار، نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه‌راهی گوشکی جمعیت هلال‌احمر شهرستان خانمیرزا به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه دو مصدوم و یک فوتی بر جای گذاشت. نجاتگران هلال‌احمر بلافاصله پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام دادند. همچنین پیکر فرد فوت‌شده توسط نجاتگران هلال‌احمر رهاسازی و تحویل عوامل مربوطه شد. دو مصدوم این حادثه نیز توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.