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سطح زیرکشت زعفران در مهاباد با رشد دو برابری نسبت به پارسال، به ۲ هکتار رسید. یک واحد فرآوری و خشککنی نیز برای پشتیبانی از کشاورزان فعال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، کشت زعفران بهعنوان محصولی کمآببر و اقتصادی، امسال در مهاباد توسعه یافته و سطح زیرکشت آن نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.
زعفران با یک بار کشت، امکان برداشت چندساله دارد و به دلیل نیاز آبی کمتر، میتواند جایگزین مناسبی برای محصولات پرمصرفی مانند چغندرقند باشد؛ محصولی که در کنار صرفهجویی در مصرف آب، درآمد بیشتری نیز برای کشاورزان به همراه دارد.
رسول سعیدیان، رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مهاباد گفت: با احتساب یک و نیم هکتار کشت جدید، سطح زیرکشت زعفران در شهرستان به حدود ۲۰ هزار مترمربع معادل ۲ هکتار رسیده است.
وی افزود: متوسط برداشت زعفران در منطقه حدود ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار است و توسعه کشت این محصول میتواند در اصلاح الگوی کشت و افزایش درآمد کشاورزان مؤثر باشد.
سعیدیان همچنین از فعالیت واحد فرآوری و خشککنی زعفران در مهاباد خبر داد و گفت: این واحد، دغدغه کشاورزان برای خشککردن و آمادهسازی محصول پس از برداشت را کاهش میدهد.
کاشت زعفران در مهاباد از اوایل تابستان آغاز میشود و برداشت آن نیز اواخر آبان انجام میگیرد؛ محصولی کمآببر و اقتصادی که توسعه آن میتواند گامی مؤثر برای سازگاری کشاورزی منطقه با محدودیت منابع آبی باشد.