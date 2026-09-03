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فارسیها با حضور در تجمعات میدانی خود، بر استمرار ایستادگی در برابر تهدیدات، حمایت قاطع از نیروهای مسلح و تداوم حضور تا حصول پیروزی نهایی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شکوه حضور مردمی که برای یکصدوهشتادوششمین شب پیاپی در میادین گرد هم آمدهاند، روشنایی دیگری به خیابانها و میادین استان فارس بخشیده است.
مردمی آگاه و مقتدر که هدف قرار گرفتن مناطق و افراد غیرنظامی از سوی آمریکای جنایتکار را نشانه استیصال و ناتوانی دشمن میدانند و میگویند هر تهاجم بیرحمانه به غیرنظامیان، به جای ایجاد ترس، تنها خشم و ارادهی مردم را برای دفاع از خاک و حرمتهای میهنی برانگیخته است.
حضور مقتدرانه مردم نشان میدهد که هیچ طوفانی نمیتواند شعلههای غیرت ملی را خاموش کند و آنها با سر دادن شعارهای وحدتبخش، اعلام کردند که هوشیاری ملی، انسجام و حضور یکپارچه اقشار مختلف مردم، مهمترین تکیهگاه رزمندگان در خطوط مقابله با توطئهها و تعرضهای خارجی است.