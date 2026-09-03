برگزاری هفته فرهنگی تهران از ۱۴ تا ۲۰ مهرماه
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران نیز با تأکید بر ضرورت طراحی برنامههای هفته فرهنگی تهران با محوریت مردم گفت: هفته فرهنگی تهران باید فرصتی برای تقویت همدلی، افزایش اعتماد اجتماعی و معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی، ورزشی و اجتماعی پایتخت به شهروندان باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
کامبیز کریمی در نشست هماهنگی برگزاری هفته فرهنگی تهران، با اشاره به نامگذاری ۱۴ مهرماه به عنوان «روز تهران» و برگزاری هفته فرهنگی تهران از ۱۴ تا ۲۰ مهرماه، افزود: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ایجاد فضای همدلی و وحدت، تقویت انسجام اجتماعی و افزایش اعتماد میان مردم و حاکمیت، همه دستگاههای اجرایی باید خود را نسبت به تحقق این اهداف مسئول بدانند.
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران ادامه داد: هفته فرهنگی تهران فرصت مناسبی است تا با استفاده از ظرفیتهای موجود، فضای بانشاط و مفرحی برای شهروندان ایجاد کنیم و تهران را از زوایای مختلف به خود تهرانیها معرفی کنیم؛ چراکه بسیاری از شهروندان به دلیل مشغلههای روزمره حتی با ظرفیتها و جاذبههای فرهنگی، تاریخی و اجتماعی محله و منطقه محل سکونت خود نیز آشنایی کافی ندارند.
وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت هفت منطقه مدیریتی فرمانداری تهران در اجرای برنامههای هفته فرهنگی تأکید کرد و گفت: با توجه به تأکید رئیسجمهور و استاندار تهران بر موضوع محلهمحوری، انتظار میرود مدیران مناطق نقش پررنگتری در این برنامهها به اعضای شبکه های محله محوری ارائه و ظرفیت های دستگاههای اجرایی، مدیریت مناطق، محلات، سازمانهای مردمنهاد و شبکههای اجتماعی محلهمحور در کنار یکدیگر قرار گیرند.
کریمی افزود: برنامههای هفته فرهنگی نباید صرفاً به نصب بنر یا برگزاری برنامههای اداری در داخل دستگاهها محدود شود، بلکه باید به سمت مردم حرکت کنیم و از ظرفیت خود مردم در محلات استفاده شود. هدف این است که برنامهها زمینهای برای افزایش مشارکت عمومی، ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت همدلی میان اقشار مختلف جامعه فراهم کنند.
وی با اشاره به روزشمار هفته فرهنگی تهران، از دستگاههای اجرایی خواست برای مناسبتهایی همچون روز بزرگداشت حافظ، روز تهرانگردی، روز اهالی کتاب، روز کودک، روز روستا و عشایر و سایر مناسبتهای این هفته، برنامههای مشخص و خلاقانه طراحی کنند.
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران همچنین بر ضرورت معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری پایتخت تأکید کرد و گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میتواند از این فرصت برای ارتباط بیشتر با اهالی هنر و معرفی ظرفیتهای هنری تهران استفاده کند. اداره ورزش و جوانان نیز میتواند ورزشکاران ملی و قهرمانانی را که در مناطق مختلف تهران حضور دارند به مردم معرفی کند تا از آنان به عنوان الگوهای موفق برای نسل جوان بهره گرفته شود.
کریمی با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا در برنامههای هفته فرهنگی اظهار کرد: در طراحی برنامهها باید نقش و جایگاه شهدا و خانوادههای معظم آنان مورد توجه قرار گیرد و رشادتها و فداکاریهای آنان برای نسلهای مختلف جامعه تبیین شود.
وی همچنین بر ضرورت مشارکت تمامی دستگاههای اجرایی، حتی دستگاههایی که به صورت مستقیم متولی امور فرهنگی و اجتماعی نیستند، تأکید کرد و گفت: همه دستگاهها دارای مسئولیت اجتماعی هستند و باید از ظرفیت شرکتها، مجموعههای زیرمجموعه و مجموعههایی که با آنها همکاری دارند برای اجرای برنامههای اجتماعی استفاده کنند.
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران خاطرنشان کرد: طراحی برنامههای فرهنگی و اجتماعی نیازمند نگاه خلاقانه است و نباید به برگزاری جلسات، ارسال نامه و اقدامات اداری محدود شود. باید به دنبال اقداماتی باشیم که مردم را درگیر برنامهها کند و برای آنان زمینه مشارکت و نقشآفرینی ایجاد شود.
کریمی در پایان با تأکید بر اینکه منظور از مشارکت مردم، گروه یا قشر خاصی از جامعه نیست، گفت: در برنامههای هفته فرهنگی باید همه اقشار جامعه مورد توجه قرار گیرند و از ظرفیت همه کسانی که دل در گرو ایران و جامعه ایرانی دارند استفاده شود.