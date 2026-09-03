آسمان هرمزگان امروز صاف تا نیمه ابری، صبح در سواحل و جزایر همراه با مه صبحگاهی و در طول روز هوا در بیشتر نقاط استان همراه با غبارمحلی، در برخی نقاط مرکزی با احتمال بارش پراکنده باران پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان بویژه شهرستان بشاگرد و مناطق مستعد رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، احتمال تندباد لحظه‌ای و گردوخاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: مناطق دریایی استان بویژه تنگه هرمز با وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوب شرقی مواج پیش بینی می‌شود.

بیشتر بخوانید: پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

حمزه نژاد افزود: در این مدت بیشینه سرعت باد به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید.

وی توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر صورت پذیرد و از دریاروی با شناور‌های سبک و صیادی و فعالیت‌های تفریحی و شنا خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر روز جمعه ۱۳ شهریور، از سرعت وزش باد‌های جنوب شرقی کاسته خواهد شد؛ و اوایل هفته آینده بعدازظهر وزش باد‌های جنوب غربی در تنگه هرمز پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: این شرایط جوی و دریایی تا پایان هفته ادامه دارد.

به لحاظ دمایی امروز و فردا، افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه پیش‌بینی می‌شود.