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آسمان هرمزگان امروز صاف تا نیمه ابری، صبح در سواحل و جزایر همراه با مه صبحگاهی و در طول روز هوا در بیشتر نقاط استان همراه با غبارمحلی، در برخی نقاط مرکزی با احتمال بارش پراکنده باران پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان بویژه شهرستان بشاگرد و مناطق مستعد رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، احتمال تندباد لحظهای و گردوخاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: مناطق دریایی استان بویژه تنگه هرمز با وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی مواج پیش بینی میشود.
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حمزه نژاد افزود: در این مدت بیشینه سرعت باد به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید.
وی توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر صورت پذیرد و از دریاروی با شناورهای سبک و صیادی و فعالیتهای تفریحی و شنا خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر روز جمعه ۱۳ شهریور، از سرعت وزش بادهای جنوب شرقی کاسته خواهد شد؛ و اوایل هفته آینده بعدازظهر وزش بادهای جنوب غربی در تنگه هرمز پیش بینی میشود.
حمزه نژاد افزود: این شرایط جوی و دریایی تا پایان هفته ادامه دارد.
به لحاظ دمایی امروز و فردا، افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش ۱ تا ۳ درجهای دمای بیشینه پیشبینی میشود.