به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «در مسیر تندباد» به کارگردانی «مسعود جعفری جوزانی»، ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: در بحبوحه جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط ارتش متفقین دکتر راستان برای مداوای شوهر خواهر خود به ایل قشقایی می‌رود. در آن جا با امیر هوشنگ، از بزرگان ایل و یاغی گری‌های قباد و دسته اش آشنا می‌شود. او به شیراز بازمی‌گردد. برادر کوچکش، علی، سر کرده اشرار شهر را از پا درآورده است. دکتر به اتفاق علی دوباره به محل ایل می‌رود. در آن جا افراد ایل را درگیر جنگی ناخواسته می‌بیند.

زنده یاد عزت‌الله انتظامی، مجید مظفری، زنده یاد فردوس کاویانی، اصغر همت، زنده یاد شهلا ریاحی، فرزانه کابلی، سرور نجات‌الهی، احمد هاشمی و فریبا کوثری در این فیلم هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «سفر جادویی» به کارگردانی «ابوالحسن داوودی»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: دکتر رضا کمالی با آزار و تنبیه فرزندش سینا، می‌خواهد از او دانش‌آموز ممتازی بسازد. روزی سینا از ترس پدر به درون ماشین لباسشویی مرموز خانه پناه می‌برد. کسی توضیح دکتر کمالی را که چه بر سر فرزندش آمده باور نمی‌کند و او را در بیمارستان بستری می‌کنند، اما او می‌گریزد و ...

زنده یاد اکبر عبدی، آزیتا حاجیان، زنده یاد فرهنگ مهرپرور و سعید شیخ زاده در فیلم سینمایی «سفر جادویی» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «چشمه جوانی» به کارگردانی «گای ریچی»، ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه سه پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جان کرازینسکی، ناتالی پورتمن، دامنل گلیسون، ایزا گونزالس، استنلی توچی، لاز آلونسو، آرین موید و کارمن اجوجو خواهید دید: لوک پردو مرد جوان و ماجراجویی است که از دوران نوجوانی، تحت نظر پدرش به دنبال کشف آثار هنری و باستانی بوده است. او در مأموریت اخیر خود که توسط مرد بسیار ثروتمندی به نام اُوِن کارور به او محول شده، در پی کشف نشانی چشمۀ جوانی است که طبق بسیاری از گفته‌ها و نشانه‌ها وجود خارجی داشته و نوشیدن از آن باعث جوانی و رفع بیماری‌ها می‌شود. اون از بیماری سرطان رنج برده و هدفش از یافتن چشمه، نوشیدن آب و مداوای بیماری اش است. لوک و تیم حرفه‌ای اش برای رسیدن به هدف، پنج تابلوی مطرح نقاشی را مورد دستبرد قرار داده‌اند تا با بررسی امضای پشت تابلو‌ها به کد رمز محل اختفای چشمه پی ببرند. لوک برای دسترسی به تابلوی ششم به موزة محل کار خواهر کوچک ترش شارلوت رفته و پای او را هم به ماجرا باز می‌کند! شارلوت نیز، سالیان گذشته در جست‌و‌جو‌های پدر و برادر کنارشان بوده و تجربیات خوبی در این زمینه دارد و ..

فیلم سینمایی جدید «نفت سارا» به کارگردانی «کروز ناوراسته»، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی زاکاری لاوی، نایا دیزر جانسون و سونیکا مارتین گرین آمده است: سارا رکتور، دختربچه سیاه‌پوشت و راوی داستان (در دوران بزرگ‌سالی)، از نوادگان بردگان سیاه‌پوست آزاد شده در قلمرو کریک است و به همین دلیل مستحق دریافت یک قطعه زمین شده است. سارا با اعتقاد راسخ به این که در زمین او نفت وجود دارد با پدرش نزد شرکت‌های حفاری مختلف می‌رود، اما در شهر، آنها با تبعیض روبه‌رو می‌شوند، تا این که سارا موفق می‌شود با جیم دِونان، یکی از شرکای شرکت نفتی پان اوکی، صحبت کند. حفاری شرکت دِونان با شکست مواجه می‌شود. در ادامه مردی از طرف دِونان پیشنهاد ۶ دلار در هر هکتار برای خرید زمین می‌دهد و وقتی با مخالفت رو‌به‌رو می‌شود افراد دنوان شبانه برای سرقت سند مالکیت سارا به خانه آنها حمله می‌کنند، اما موفق به سرقت سند نمی‌شوند. سارا تسلیم نمی‌شود و با یک جوینده نفت مستقل به نام برت اسمیت و شریکش مِیس آشنا می‌شود و با او شریک می‌شود. آنها با استفاده از تجهیزات رهاشده پان‌اوکی دوباره چاه را بررسی می‌کنند و ...

پویانمایی سینمایی «بازرس سان و عنکبوت سیاه» به کارگردانی «خولیو سوتو گورپید»، ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این پویانمایی خواهیم دید: کاراگاه سان یک عنکبوت است که در کارش خبره است و همه او را می‌شناسند. او قرار است با هواپیما به سفر برود که جینی یک عنکبوت کوچک که والدینش را از دست داده می‌خواهد نزد سان برود و از او بخواهد که او را به عنوان کاراموز قبول نماید و این کار جینی باعث می‌شود که سان از هواپیما جا بماند و اسکراب یکی از دوستان سابق سان او را سوار هواپیمای خود می‌کند. در هواپیما مردی به نام باگزی کشته می‌شود و اسکراب از سان می‌خواهد که قاتل را پیدا کند. سان که قبلا قاتل خطرناکی به نام ملخ قرمز را دستگیر کرده است به دنبال قاتل است که متوجه می‌شود که ملخ قرمز توسط افرادش آزاد شده و ...

فیلم سینمایی جدید «آزاد» به کارگردانی «ابهیشک کاپور»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی اجی دیوگن، دایانا پنتی، امان دوگان، راشا ثدانی و محیت مالک خواهیم دید: سال ۱۹۲۰، هم‌زمان با سلطه بریتانیا، اشراف محلی با حکومت انگلیس همکاری می‌کنند. گوویند عاشق اسب‌هاست، اما به دلیل طبقه اجتماعی اش حتی اجازه ندارد سوار آنها شود. یک روز وقتی یکی از اسب‌ها رم می‌کند، او برای آرام کردنش ناچار سوار اسب می‌شود. با وجود این که جان اسب را نجات داده، به جرم این که یک فرد فقیر روی اسب ارباب نشسته است، به‌شدت شلاق می‌خورد و تحقیر می‌شود. این اتفاق نفرت او را از نظام طبقاتی عمیق‌تر می‌کند. او با گروهی از مبارزان آزادی‌خواه که رهبری آنها را ویکرام سینگ بر عهده دار آشنا می‌شود، ویکرام سال‌هاست علیه ظلم انگلیسی‌ها و اربابان محلی می‌جنگد و اسبی افسانه‌ای به نام آزاد دارد. ویکرام داستان اسب آزاد را برای گوویند تعریف می‌کند. گوویند شیفته آزاد می‌شود، اما هر بار که می‌خواهد سوارش شود، اسب او را به زمین می‌اندازد، زیرا فقط به ویکرام اعتماد دارد. در همین زمان روشن می‌شود که رای بهادر و پسرش تج بهادر مردم فقیر روستا‌ها را با زور برای کار اجباری به مستعمرات بریتانیا می‌فرستند. ویکرام تصمیم می‌گیرد به کاروان انتقال کارگران حمله کند، اما با خیانت یکی از افرادش ویکرام زخمی شده و ...

فیلم سینمایی «تاریخ شخصی دیوید کاپرفیلد» به کارگردانی «آرماندو یانوچی»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم با بازی دیو پاتل، آنیرین بارنارد، پیتر کاپالدی و مورفید کلارک خواهیم دید: دیوید کاپرفیلد در دهه ۱۸۴۰ در انگلستان پس از گذراندن دوران سخت و مشقت‌بار کودکی در تلاش است تا با هدایت و تغییر زندگی بی‌سر و سامانش به هدفی که از دنیا می‌خواهد، یعنی نویسندگی و تبدیل شدن به انسانی با اصالت برسد، اما در این حین، مشکلات مختلف زندگی، تقریبا او را در خود حل می‌کنند. اما خود را در دایره امن دوستان و اطرافیانش قرار می‌دهد و با همفکری و کمک آنها یکی یکی بر مشکلات غلبه می‌کند و ...

فیلم سینمایی «میلیونر زاغه نشین» به کارگردانی «دنی بویل و لاولین تاندان»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی دو پتل، فریدا پینتو، آنیل کاپور، عرفان خان و ماهش مانجرکار؛ درباره پسر هجده ساله یتیم و فقیری ساکن بمبئی به نام جمال ملک است که در مسابقه چه کسی می‌خواهد میلیونر شود؟ شرکت کرده و موفق شده تا مرحله پایانی پیش برود؛ همین مسأله باعث مظنون شدن پلیس به تقلب در مسابقه و دستگیریش می‌شود. بازرس پلیس به او می‌گوید به شرطی آزادش می‌کند که بگوید چگونه به جواب سؤال‌ها دست پیدا کرده؛ که ...

فیلم سینمایی «وانتافه» به کارگردانی «محمدحسین امانی»، ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: کاظم مرد زحمت کش و درستکاری است که روی وانت کار می‌کند. او یک روز برای جابجایی مسافر همراه سه چمدان، مسافرش را گم می‌کند و مجبور به بردن چمدان‌ها به خانه خود می‌شود. آن شب که خواستگاری دخترش می‌باشد، طی یک حادثه و برخورد چمدان‌ها به زمین سکه‌های طلا روی زمین ریخته و در هنگام جمع کردن سکه‌ها به یک باره یک سکه در فاضلاب می‌افتد که ...

مهران احمدی، امیر کربلایی‎زاده، سامان غنائمی، نفیسه روشن و افسانه چهره‎آزاد در فیلم تلویزیونی «وانتافه» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «هویت جعلی» به کارگردانی «اورلیا ژرژ»، ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی مود وایلر، سابین آزما و لینا خودری آمده است: نلی لابورد، زنی خدمتکار، از محل کارش اخراج می‌شود، به صورت اتفاقی در جبهه جنگ و حین پرستاری از مجروحان با رز جولیت آشنا می‌شود. به تصور اینکه رز کشته شده هویت او را به خود می‌گیرد و به املاک فامیل ثروتمند وی، مادام دلنگویل می‌رود و در آنجا اقامت می‌گزیند. رز که نمرده، سر می‌رسد و ...

فیلم سینمایی «کشتی یاماتو» به کارگردانی «جونیا ساتو»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی تاکاشی سوریماچی، ناکامورا شیدو، یو آئوی، کنیچی ماتسویاما، جونیچی هاروتا، کیوکا سوزوکی و تتسویا واتاری خواهید دید: در سال ۱۹۴۱ بریتانیا و هلند که مستعمرات خود در جنوب شرق آسیا را در معرض خطر می‌دیدند با همکاری آمریکا، ژاپن را تحت محاصره اقتصادی قرار دادند. ژاپن برای فرار از رکود اقتصادی، در ۸ دسامبر ۱۹۴۱ به پایگاه دریایی آمریکا در بندر پرل هاربر حمله کرد و آمریکا از آن پس رسماً وارد جنگ جهانی دوم شد و اواسط همان سال، یاماتو، بزرگ‌ترین کشتی جنگی جهان که در خدمت ارتش امپراطوری ژاپن بود با ۲ هزار و پانصد نفر به دست نیروی هوایی ایالات متحده غرق شد. ۶۰ سال پس از این ماجرا، اوچیدا دخترخوانده مامورا اوچیدا، استوار دوم سابق یاماتو، تصمیم می‌گیرد با یک قایق ماهیگیری به همراه ناخدا کامی یو از همرزمان سابق پدر فقیدش به محل غرق‌شدن یاماتو برود و ...

فیلم سینمایی «آخرین مرحله» به کارگردانی «محسن محسنی نسب»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: گروهی از رزمندگان ایرانی در یک نبرد نابرابر در مقابل هجوم نیرو‌های عراقی گرفتار می‌شوند، اما با راهنمایی و کمک سید (فرمانده عملیات منطقه) آنها تا پای جان ایستادگی می‌کنند، که ناگهان با بمباران شیمیایی عراق رو‌به‌رو می‌شوند و دیگر کاری از آنها ساخته نیست. در این بین یوسف مسئول گروه شناسایی شهید می‌شود و علی که جانشین او می‌شود ماموریت می‌یابد که نزد مهندس سید صدرا صفایی برود و از او تقاضا کند تا برای شناسایی بمب‌های شیمیایی و آموزش نحوه مقابله با آنها به جبهه بیاید. اما صدرا حاضر به رفتن نیست تا این که ...

جهانبخش سلطانی، حسین یاری، حسن عباسی، مهدی فقیه و شبنم اعلایی در فیلم سینمایی «آخرین مرحله» بازی کرده‌اند.

پویانمایی سینمایی جدید «هایدی نجات سیاه گوش» به کارگردانی «توبی شوارتز و آیزه‌آ روکا بیریدی»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این پویانمایی خواهید دید: هایدی دختر بچه هشت ساله‌ای است که نزد پدر بزرگش در منطقه کوهستانی زندگی می‌کند. در روستا با غریبه‌ای مواجه می‌شود که با شعار آوردن یک زندگی راحت و پر سود به روستاییان، به آنجا آمده است. او طبق قانون باید از اهالی روستا رضایتنامه‌ای بگیرد تا کارخانه چوب بری خود را احداث نماید. همه به غیر از پدر بزرگ هایدی رضایت داده‌اند. از سویی یک شب یک سیاهگوش به همراه سه توله اش به سراغ مرغداری یکی از اهالی می‌آید و هنگام فرار یکی از توله هایش جا می‌ماند. صبح روز بعد مرد ثروتمند که شومیدل نام دارد تله‌ای کار می‌گذارد تا سیاهگوش را شکار نماید و طولی نمی‌کشد که توله کوچک از زور گرسنگی داخل آن می‌افتد. هایدی و پیتر که از آنجا عبور می‌کردند، توله را از تله نجات داده و هایدی آن را به خانه می‌برد. شومیدل با دیدن خراب شدن تله به دنبال شخص می‌گردد. پدر بزرگ هایدی پس از آن که از وجود توله باخبر می‌شود به او می‌گوید که باید آن را به زیستگاهش در طبیعت بازگرداند. وقتی شومیدل برای گرفتن امضا رضایتنامه به سراغ پدر بزرگ که خانه اش از همه دور است می‌آید، پدر بزرگ به هیچ وجه قبول نمی‌کندو...

پویانمایی سینمایی «جنگاور» به کارگردانی «کریس ویدج»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش می‌شود.

این پویانمایی داستان دختری نوجوان به نام مری کاترین را روایت می‌کند که در پی از دست دادن مادرش، به نزد پدرش که در جنگل مشغول پیدا کردن نشانه‌هایی از موجودات کوچک است می‌رود. در جنگل نبردی بزرگ بین برگ پوش‌ها و نیرو‌های تاریکی در حال شکل گرفتن است. به زودی ملکه برگ پوش‌ها جانشین خود را از میان غنچه‌های گل انتخاب می‌کند و این فرصتی طلایی برای نیرو‌های تاریکی است تا بتوانند ملکه برگ پوش‌ها را بکشند و به به نابود کردن و فرو بردن جنگل در تاریکی ادامه دهند. مری طی اتفاقاتی مانند برگ پوش‌ها کوچک می‌شود و ...

فیلم سینمایی «مردی که همه چیز می‌دانست» به کارگردانی «استفان آرکینار و فرانسوا پروو»، ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان) پخش می‌شود.

این فیلم با بازی آرنو دوکره، مکس بیسه دو مالگِلو و آلیس داوید؛ درباره وینسنت بارنیر، مربی فوتبال بداخلاق و مجردی است که زندگی منظم و نسبتاً آرامی دارد تا این که خواهرش از او می‌خواهد مدتی از پسر نوجوانش ژئو مراقبت کند. ژئو پسری باهوش و متفاوت است که به سندروم آسپرگر مبتلاست و ارتباط برقرار کردن با دیگران برایش دشوار است. وینسنت که هیچ تجربه‌ای در نگهداری از یک نوجوان ندارد، ابتدا از پذیرفتن این مسئولیت ناراضی است، اما به‌تدریج رابطه‌ای عمیق میان آن دو شکل می‌گیرد. ورود ژئو به زندگی وینسنت باعث می‌شود او مجبور شود رفتار و نگاه خودش به زندگی را تغییر دهد و مسئولیت بیشتری بپذیرد. از طرف دیگر، استعداد فوق‌العاده ژئو در فوتبال باعث می‌شود وینسنت متوجه شود پسر خواهرش توانایی خاصی دارد و می‌تواند در این زمینه موفق شود، اما ...

پویانمایی سینمایی «کارخانه هیولاها» به کارگردانی «پیت داکتر»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این پویانمایی خواهیم دید: در سرزمین هیولا‌ها برای تهیه انرژی روش خاصی وجود دارد، هیولا‌ها با ترساندن بچه‌ها از صدای جیغ آنها انرژی تهیه می‌کنند، البته رئیس کارخانه به هیولا‌ها تلقین کرده که هیچ چیز به اندازه یک کودک خطرناک نیست و حتی یک تماس آنها می‌تواند باعث مرگ شود. سرانجام روزی یک کودک وارد سرزمین هیولا‌ها می‌شود و همه چیز را به هم می‌ریزد ولی در این بین سالی و مایک کشف می‌کنند که صدای خنده کودکان انرژی بیشتری تولید می‌کند و ...