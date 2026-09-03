فرماندار تهران در جلسه شورای اداری :
مدیران مناطق حلقه اتصال مدیریت شهرستان و دستگاههای اجرایی هستند
فرماندار تهران با اشاره به تشکیل مناطق مدیریتی فرمانداری تهران گفت: مدیران مناطق باید با استفاده از ظرفیت کارشناسی دستگاههای اجرایی، مسائل و مشکلات را بهموقع شناسایی، پیگیری و به مدیریت شهرستان منعکس کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران در جلسه شورای اداری منطقه مرکز فرمانداری با اشاره به گستردگی پایتخت و ضرورت مدیریت هدفمند مسائل مناطق اظهار کرد: با توجه به وسعت شهر تهران و حجم مسائل و مشکلات موجود، تصمیم گرفته شد مناطق مدیریتی فرمانداری تشکیل شود تا مسائل هر منطقه بهصورت کارشناسی بررسی و در کوتاهترین زمان به مدیریت شهرستان منتقل شود.
وی افزود: بسیاری از موضوعات در سطح مناطق ممکن است به دلیل فاصله میان دستگاههای اجرایی و مدیریت شهرستان، بهموقع جمعبندی و منعکس نشود؛ بنابراین مدیران مناطق باید با ارتباط مستمر با دستگاههای اجرایی، مسائل را احصا و پس از جمعبندی، برای تصمیمگیری و پیگیری به مدیریت شهرستان منتقل کنند.
فرماندار تهران تأکید کرد: دسترسی به اطلاعات دقیق و بهموقع از مسائل مناطق، زمینه تصمیمگیری مناسبتر را فراهم میکند و مدیران مناطق باید از ظرفیت کارشناسی دستگاههای اجرایی برای شناسایی و بررسی مسائل استفاده کنند.
خوشاقبال با اشاره به حمایت استاندار تهران از تشکیل مناطق مدیریتی فرمانداری گفت: با پیگیری استاندار تهران و اخذ مجوزهای لازم، مدیران مناطق مشخص شدند و امروز نیز مدیر منطقه مرکز فرمانداری تهران که مناطق ۶، ۷، ۱۱ و ۱۲ را تحت پوشش دارد، معرفی میشود.
وی با اشاره به وظایف مدیران مناطق گفت: نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی، پیگیری مسائل منطقه، برنامهریزی برای تحقق برنامههای دولت و تقویت ارتباط با مردم از جمله وظایف مدیران مناطق است و باید از ظرفیت مردم و دستگاههای اجرایی برای حل مسائل استفاده شود.
فرماندار تهران همچنین بر ضرورت تعامل و هماهنگی دستگاههای اجرایی با مدیران مناطق تأکید کرد و افزود: همکاری دستگاهها و بهرهگیری از ظرفیت کارشناسی آنها میتواند روند بررسی و حل مسائل مناطق را تسریع کند.
خوشاقبال از برگزاری جلسات شورای اداری مناطق بهصورت فصلی خبر داد و گفت: مقرر شده مدیران مناطق و نمایندگان دستگاهها بهصورت منظم گرد هم آمده و مسائل و مشکلات را مطرح، بررسی و جمعبندی کنند تا موضوعات با سرعت بیشتری در مسیر پیگیری قرار گیرد.
وی همچنین از تشکیل کمیتههای مختلف در مناطق خبر داد و افزود: در این کمیتهها دستگاههای مرتبط میتوانند در موضوعات مربوط مشارکت داشته باشند و از ظرفیت آنها برای حل مسائل و مشکلات مناطق استفاده شود.
فرماندار تهران با اشاره به اهمیت منطقه مرکز فرمانداری تهران اظهار کرد: این منطقه با پوشش مناطق ۶، ۷، ۱۱ و ۱۲، از ظرفیتها و مجموعههای مهم اقتصادی، اداری و آموزشی برخوردار است و حضور دانشگاهها، وزارتخانهها، دستگاههای اجرایی و بازار تهران در این محدوده، ضرورت هماهنگی و پیگیری منسجم مسائل را دوچندان میکند.
وی در پایان افزود: مدیر منطقه باید با تعامل مؤثر با دستگاههای اجرایی، مسائل و چالشهای موجود را شناسایی و برای رفع آنها پیگیری کند تا ظرفیتهای موجود در منطقه در مسیر حل مسائل و پاسخگویی بهتر به مطالبات مردم مورد استفاده قرار گیرد.