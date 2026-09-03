زهره محمدی‌مصیری هنرمند نقال چهارمحال و بختیاری عنوان برگزیده نخستین المپیاد ملی تئاتر «ایران قهرمان» را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ،در نخستین المپیاد ملی تئاتر «ایران قهرمان» در تهران، زهره محمدی‌مصیری بانوی نقال لردگانی به عنوان یکی از برگزیدگان این رویداد ملی معرفی و تقدیر شد.

این بانوی هنرمند با حضور در بخش نقالی این رویداد ملی و با پشت سر گذاشتن ۱۳ شرکت‌کننده دیگر توانست عنوان نخست این رشته هنری از آن خود کند.

نخستین المپیاد ملی تئاتر «ایران قهرمان» با حضور ۳۴۶ هنرمند از ۲۷ استان و در بخش‌های گروهی، انفرادی و نقالی در تهران و البرز برگزار شد.

رویداد «ایران قهرمان» شامل چهار المپیاد مختلف هنری و ورزشی است که کمیته امداد امام خمینی (ره) با هدف کشف استعداد‌های نوظهور و آموزش و پرورش این استعدادها، برگزاری آن را برعهده دارد.