در راستای سازگاری با تغییرات اقلیمی و مقابله با بحران کم‌آبی، طرح گسترده کشت گیاه دارویی «کنگر» در زمین‌های کشاورزی چهارمحال و بختیاری کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس جهاد کشاورزی استان گفت: این طرح که با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی در حال اجراست، به عنوان الگویی نوین برای احیای اراضی رها شده و توسعه کشاورزی پایدار در منطقه شناخته می‌شود.

حسین بهرامی گفت: اگرچه این طرح در ابتدا با نگاهی متفاوت تعریف شده بود، اما امروز با انتخاب گیاه کنگر، به یک رویکرد علمی و اقتصادی تبدیل شده است.

وی افزود: کنگر نه تنها مصرف دارویی و انسانی دارد، بلکه در بخش دامپروری نیز کاربرد وسیعی دارد و ظرفیت تبدیل شدن به یک محصول دانش‌بنیان و صادراتی را داراست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های عظیم این استان در حوزه گیاهان دارویی، افزود: در حال حاضر سطح زیرکشت گیاهان دارویی استان حدود هزار و ۸۰۰ هکتار است که عمدتاً شامل زعفران، موسیر و گل محمدی می‌شود، اما تنوع گونه‌های گیاهی استان بسیار فراتر از این رقم است.