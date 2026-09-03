تجمعات شبانه مردم همدان که نماد هوشیاری، وحدت و اقتدار مردمی است به ایستگاه ۱۸۶ رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شهروندان همدانی در اجتماع مردمی شبانه، حمایت از رهبر معظم انقلاب و نیرو‌های مسلح بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

گروه‌های مختلف مردم همدان با حضور پرشور در این تجمعات، جلوه‌ای از هوشیاری، انسجام، وحدت و اقتدار مردمی در دفاع از منافع ملی و ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

مردم غیور و انقلابی شرکت‌کننده در این تجمعات بر ایستادگی و همبستگی ملی در برابر دشمن صهیونی-آمریکایی تأکید کردند.

شرکت کنندگان در این تجمع با سردادن شعار‌های انقلابی حمایت قاطع خود را از امنیت و اقتدار کشور اعلام کردند.