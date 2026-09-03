نخستین گواهی تولید محصولات صادراتی منطقه آزاد مازندران برای تولید بیش از هزار و ۳۲۲ تن روغن و کنجاله سویا صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، امین افقی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران گفت: نخستین گواهی تولید محصولات صادراتی منطقه آزاد مازندران برای تولید بیش از هزار و ۳۲۲ تن روغن و کنجاله سویا در محدوده بندری این منطقه صادر شد.

وی افزود: این گواهی، نخستین گواهی صادرشده برای تولید محصولات صادراتی در منطقه آزاد مازندران است که در چارچوب مصوبات کمیسیون تعیین ارزش افزوده صادر شده است.

افقی گفت: بر اساس دو فقره گواهی تولید صادرشده، در مجموع بیش از هزار و ۳۲۲ تن محصول سویا تولید شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران افزود: میزان تولید ثبت‌شده در دو مرحله به ترتیب حدود ۷۹۷ تن و ۵۲۵ تن بوده که شامل روغن خام سویای تصفیه‌نشده و کنجاله سویا است.

وی گفت: در مرحله نخست، از حدود ۷۹۷ تن دانه سویای مصرف‌شده، ۱۵۹ تن روغن سویا و ۶۳۸ تن کنجاله سویا تولید شده است.

افقی افزود: در مرحله دوم نیز حدود ۱۰۵ تن روغن سویا و ۴۲۰ تن کنجاله سویا ثبت شده است.

وی گفت: بر این اساس، مجموع تولید ثبت‌شده در این دو مرحله شامل حدود ۲۶۴ تن روغن سویا و هزار و ۵۸ تن کنجاله سویا بوده است.

رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد مازندران افزود: این گواهی‌ها با استناد به مصوبات جلسه ۹۲۳ کمیسیون تعیین ارزش افزوده صادر شده و نشان‌دهنده ظرفیت فعالیت واحد‌های تولیدی مستقر در منطقه آزاد مازندران در زمینه فرآوری محصولات کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده است.

افقی گفت: روغن تولیدی برای صادرات در نظر گرفته شده و کنجاله سویا نیز در قالب محصول تولیدی ثبت شده است.

وی افزود: توسعه فعالیت واحد‌های تولیدی و فرآوری در بندر امیرآباد می‌تواند در افزایش ارزش افزوده، رونق تولید و تقویت جایگاه منطقه آزاد مازندران در زنجیره تجارت و صادرات محصولات فرآوری‌شده نقش داشته باشد.