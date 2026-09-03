به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان قائنات گفت: مأموران یگان امداد هنگام پایش و کنترل محور‌های مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ فولادی افزود: مأموران در بازرسی از سواری پژو، تعداد ۲۴۰ قوطی شیرخشک قاچاق فاقد مجوز کشف کردند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی این اقلام قاچاق را ۷۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

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