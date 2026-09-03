\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062d\u0627\u0644\u0627 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u062c\u0632\u0647\u0627\u060c\u0627\u06cc\u0646\u200c\u0628\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0642\u0627\u0628 \u0634\u0639\u0631 \u0634\u0646\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u0648\u062f.\n\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0633\u0644\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0637\u0627\u0645\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f...\n\u00a0\n