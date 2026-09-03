به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: هم اکنون ﺳﻄﺢ ﺑﺎغ‌های زﻳﺘﻮن اﺳﺘﺎن ٤٤٨ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ٣٩١ ﻫﻜﺘﺎر آن ﺑﺎرور و ٥٧ ﻫﻜﺘﺎر ﻏﻴﺮ ﺑﺎرور اﺳﺖ.

درویشی افزود: در ﺳﺎل ﺟﺎرى ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔیﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨی ﻣیﺷﻮد ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪود ٢٠ درﺻﺪى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ٣٤٣ ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ.

وی گفت: ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎى ﻧﻬﺒﻨﺪان، ﻃﺒﺲ و ﺳﺮﺑﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ٢٠٩، ٩٢ و ٨١ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺘﻮن اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﻗﻢ ﻣﻮﺟﻮد زیتون در استان رﻗﻢ زرد اﺳﺖ، افزود: ﺳﺎﻳﺮ ارﻗﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻗﻢ روﻏﻨی، ﺷﻨﮕﻪ، ﮔﻠﻮﻟﻪ زﻳﺘﻮن، آرﺑﻴﻜﻦ، ﻛﺮوﻧﺎﻳﻜی، آﻣﻴﮕﺪال و ﻛﺮاﺗﻴﻨﺎ هم در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﺪود وﺟﻮد دارﻧﺪ و از ﺑﻴﻦ ارﻗﺎم ﻣﻮﺟﻮد رﻗﻢ زرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎن ﺳﺎزﮔﺎرى ﻧﺴﺒی ﺑﻴﺸﺘﺮى دارد.

درویشی گفت:. اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﺪه زﻳﺘﻮنکاری اﺳﺘﺎن ﺑﺎغ‌ها با ﺳﺎزﮔﺎرى ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ارﻗﺎم ﻛﺎﻓی اﺣﺪاث ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮﺧی ارﻗﺎم آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎى رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ، اما ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرى آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

وی افزود: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨی ﺗﻮﻟﻴﺪ ٣٤٣ ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮل زﻳﺘﻮن، ارزش ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ٤٤٦ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﺮآورد میﺷﻮد.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: عمده زیتون تولیدی در استان، در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎى روﻏﻦ ﻛﺸی روﻏﻦ ﮔﻴﺮى ﺷﺪه و روﻏﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه در داﺧﻞ اﺳﺘﺎن و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎى ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش می رﺳﺪ.

درویشی افزود: در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ازﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﺻﻼح و ﻧﻮﺳﺎزى ﺑﺎﻏﺎت زﻳﺘﻮن، ﻣﺒﻠﻎ ٥٣٠٠ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل برای ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﻬﺴﺎزى ﺑﺎﻏﺎت زﻳﺘﻮن ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺪاران ﻛﻤک ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر ﻳک ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎغ ﺳﺎزﮔﺎرى ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ١٦ رﻗﻢ زﻳﺘﻮن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺒﻨﺪان اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ.