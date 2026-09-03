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با هدف کمک به جوانی جمعیت و سلامت خانواده، مجتمع درمانی باروری سالم در گچساران راه اندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس مرکز بهداشت شهرستان گچساران گفت: شناسایی زوجهای نابارور و کمک به بچه دار شدن آنها نفش مهمی در افزایش جمعیت و جوانی جمعیت دارد.
محمدپور افزود: به همین منظور کلنیک باروری سالم در گچساران راه اندازی شده است.
وی اضافه کرد: در این مرکز کارشناسان مجرب در زمینه مامایی، تغذیه و روانشناسی حضور دارند و به مراجعه کنندگان خدمات مشاورهای ارایه میکنند.
محمدپورگفت: زوجهای نابارور از طریق خانههای بهداشت و پایگاهای سلامت شناسایی و به این مرکز معرفی میشوند.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان گچساران اضافه کرد: زوجها برای بهره مندی از خدمات بیمهای نشان دار میشوند و در صورت عدم بارداری به مرکز تخصصی بارداری بی بی حکیمه معرفی میشود.
محمد پور گفت: به زنان باردار نیز برای زایمان راحت و جلوگیری از سقط، کلاسهای مختلفی برگزار و به آنها خدمات ارایه میشود.