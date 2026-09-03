نساجی مازندران در هفته پنجم لیگ برتر در دربی شمال موفق شد با تک گل فردین نجفی، ملوان را شکست دهد و نخستین پیروزی فصل خود را پس از روزهای سخت و بحرانی کسب کند.

دربی شمال به کام نساجی؛ تک گل فردین نجفی، سه امتیاز شیرین و آرامش پس از بحران

دربی شمال به کام نساجی؛ تک گل فردین نجفی، سه امتیاز شیرین و آرامش پس از بحران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم‌های فوتبال ملوان و نساجی مازندران در هفته پنجم لیگ برتر، در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی به مصاف یکدیگر رفتند؛ دیداری که برای هر دو تیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.

نساجی که با یک امتیاز از ۴ بازی، بدترین شروع تاریخ خود را تجربه می‌کرد، برای خروج از بحران نیاز مبرمی به سه امتیاز داشت. در سوی مقابل، ملوان نیز پس از شکست‌های متوالی، به دنبال جبران و بازگشت به روزهای خوب بود.

گزارش بازی؛ دربی فیزیکی و کم موقعیت

مسابقه در فضایی فیزیکی و درگیرانه دنبال شد و موقعیت‌های گلزنی چندانی در نیمه‌های اول و دوم شکل نگرفت. هر دو تیم با تک موقعیت‌های نصفه و نیمه، شانس خود را برای گلزنی جستجو می‌کردند، اما این نساجی بود که روی جدی‌ترین موقعیت بازی موفق به گلزنی شد.

گل سه‌امتیازی در دقیقه ۷۷؛ تعویض طلایی نساجی

در دقیقه ۷۷ و در حالی که بازی به سمت تساوی بدون گل پیش می‌رفت، فردین نجفی که به عنوان تعویض طلایی وارد زمین شده بود، در موقعیت تک‌به‌تک با افشار صداقت، دروازه‌بان ملوان، موفق شد با ضربه‌ای دقیق، تک گل این مسابقه را به ثمر برساند.

نساجی با این پیروزی، از بحران ۴ هفته‌ای خارج شد و اولین سه‌امتیاز فصل را به دست آورد. در سوی مقابل، ملوان سومین شکست متوالی را تجربه کرد و همچنان در ناکامی در گلزنی به سر می‌برد.

جایگاه در جدول و بازی‌های آینده

با این پیروزی، نساجی مازندران از قعر جدول فاصله گرفت و با ۴ امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول قرار گرفت. شاگردان مجتبی حسینی در حالی به این برد مهم دست یافتند که هفته آینده در ورزشگاه وطنی قائم‌شهر، میزبان خیبر خرم‌آباد هستند.