تفاهم‌نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی میان دانشگاه بیرجند و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، با هدف توسعه همکاری‌های مشترک و ارتقای سطح مهارت و توانمندی جامعه هدف، به همت کالج دانشگاه بیرجند امضا شد.

گسترش همکاری‌های راهبردی دانشگاه بیرجند و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

گسترش همکاری‌های راهبردی دانشگاه بیرجند و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، تفاهم‌نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی میان دانشگاه بیرجند و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، در راستای توسعه و ارتقای توانمندی‌های علمی، مهارتی و حرفه‌ای جامعه هدف منعقد شد.

بر اساس این توافق‌نامه، «کالج دانشگاه بیرجند» به‌عنوان بازوی اجرایی، مسئولیت برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و مهارتی برای جامعه هدف این اداره‌کل را بر عهده خواهد داشت.

این دوره‌ها که با رویکرد پاسخگویی به نیاز‌های واقعی بازار کار تدوین می‌شوند، شامل کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی، میزگرد‌های علمی و دوره‌های ویژه برای کارشناسان ایمنی، کارگران، کارفرمایان و پیمانکاران است که با برنامه‌ریزی و مشارکت کالج دانشگاه بیرجند انجام خواهد شد.

از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه دریافت مجوز برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و راه اندازی مرکز آموزشی با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

توسعه آموزش‌های تخصصی، مشارکت پژوهشی و فناورانه، شبکه‌سازی علمی، برگزاری همایش‌ها، سمینار‌ها و رویداد‌های ایده‌پردازی برای شناسایی و حل مسائل استان و ... از محور‌های اصلی این همکاری است.